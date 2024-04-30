Для зеленого перехода Европе до 2030 года требуется около €600 млрд — Finance.ua

Для зеленого перехода Европе до 2030 года требуется около €600 млрд Сегодня 23:39 — Энергетика

Для зеленого перехода Европе до 2030 года требуется около €600 млрд

Для «зеленого» перехода Европе до 2030 года требуются около €600 млрд инвестиций в высоковольтные линии электропередач, трансформаторы и провода. Об этом сообщает Euractiv.

Европейский союз намерен заранее инвестировать огромные средства в свою энергетическую инфраструктуру, перенося риски из промышленности на потребителей, и при этом рискует создать ситуацию с ненужными или недостаточно загруженными линиями и электропередачами.

Старший советник мозгового центра по чистой энергии RAP Сюзанна Пато сообщает, что переход повлечет за собой огромное несоответствие между мощностью производства электроэнергии и транспортными возможностями.

Она объясняет, что проблема взаимосвязи между спросом на электроэнергию и ее производством обостряется вследствие перехода на возобновляемые источники энергии. Этот переход предполагает «перенос мест производства электроэнергии при одновременном росте спроса благодаря электрификации».

«Существует большое давление на ускорение строительства электросетей, чтобы предотвратить увеличение разрыва во временных рамках между возобновляемыми источниками энергии и новыми нагрузками», — сказала Пато. Отмечается, что Брюссель предпочитает новый подход к решению проблемы: «инвестиции, опережающие потребности».

В отличие от традиционных инвестиций, более тесно связанных с ожидаемым спросом на краткосрочную перспективу, такой подход предполагает строительство линий электропередач и проводов, количество которых в несколько раз превышает потребности настоящего. Сторонники этого подхода утверждают, что большие инвестиции и решительный шаг необходимы, если ЕС хочет достичь декарбонизации.

«Энергетический переход требует опережающих потребности инвестиций с одновременным тщательным анализом связанных рисков для их справедливого распределения между всеми сторонами, включая потребителей», — говорит исполняющий обязанности руководителя отдела нужд энергосистемы ACER, европейского регулятора энергетики Рафаэль Мураис Гарсия.

minprom По материалам:

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