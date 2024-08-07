Зеленский подписал евроинтеграционный закон о контроле за выбросами — Finance.ua

Зеленский подписал евроинтеграционный закон о контроле за выбросами
Президент Владимир Зеленский подписал закон «Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения», который должен имплементировать в украинское законодательство европейскую Директиву 2010/75/ЕС.
Документ возвращен с подписью главы государства 6 августа, сообщается на странице соответствующего законопроекта № 11 355 на сайте парламента.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла его во втором чтении 16 июля.
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Целью законопроекта в пояснительной записке указано установление правовых и организационных основ предотвращения, уменьшения и контроля промышленного загрязнения путем внедрения интегрированного разрешения окружающей среды, определения видов деятельности, требующих получения такого разрешения, мониторинга выбросов и контроля соблюдения условий интегрированного разрешения по окружающей среде.
Таким образом, закон внедряет интегрированные подходы в вопросах разрешительной деятельности и контроля промышленного загрязнения, согласно Директиве 2010/75/ЕС о промышленных выбросах.
Глава Минприроды Руслан Стрелец отмечал, что закон об экологической модернизации предприятий неоднократно выносился в зал для голосования и не получал одобрения, а в общей сложности дискуссии вокруг этой инициативы продолжались более 10 лет.
Ожидается, что принятие закона об экологической модернизации откроет путь к международному финансированию возобновления украинских промышленных предприятий и позволит украинской промышленности применять механизмы, позволяющие избежать международных ограничений, таких как европейский налог на выбросы СВАМ.
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