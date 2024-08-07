Зеленский подписал закон, который отменяет уголовную ответственность за мелкие кражи — Finance.ua

Зеленский подписал закон, который отменяет уголовную ответственность за мелкие кражи
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 11 396, который декриминализует мелкие кражи на сумму до 3 000 гривен и заменяет ответственность за это на штрафы.
Об этом свидетельствует информация в карточке соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.
«Подписан № 11 068, которым декриминализуют мелкие кражи и изменят наказание. Поскольку в настоящее время уголовным деянием была кража на 300 грн, проект повышает порог до 3000 грн», — сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, «нардеп от фракции» Ярослав Железняк в Telegram.
Размеры штрафов
- за кражу до 757 гривен — от 850 до 1 700 гривен, общественные работы сроком от 20 до 30 часов, или административный арест до 5 суток;
- за кражу от 758 до 3 028 гривен — от 1 700 до 5 100 гривен, общественные работы сроком от 30 до 40 часов, исправительные работы сроком до 1 месяца за вычетом 20% заработка, или административный арест от 5 до 10 суток;
- за повторную мелкую кражу — от 8 500 до 17 000 гривен, общественные работы на срок от 40 до 60 часов, исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев за вычетом 20% заработка, или административный арест от 10 до 15 суток.
Если человек трижды или более раз в течение года подвергался административному взысканию за мелкое хищение, то штраф составляет от 600 до 1000 не облагаемых налогом минимумов или административный арест на 15 суток.
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