Зеленский подписал закон, который отменяет уголовную ответственность за мелкие кражи — Finance.ua

Зеленский подписал закон, который отменяет уголовную ответственность за мелкие кражи Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон, который отменяет уголовную ответственность за мелкие кражи

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 11 396, который декриминализует мелкие кражи на сумму до 3 000 гривен и заменяет ответственность за это на штрафы.

Об этом свидетельствует информация в карточке соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.

«Подписан № 11 068, которым декриминализуют мелкие кражи и изменят наказание. Поскольку в настоящее время уголовным деянием была кража на 300 грн, проект повышает порог до 3000 грн», — сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, «нардеп от фракции» Ярослав Железняк в Telegram.

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Размеры штрафов

за кражу до 757 гривен — от 850 до 1 700 гривен, общественные работы сроком от 20 до 30 часов, или административный арест до 5 суток;

за кражу от 758 до 3 028 гривен — от 1 700 до 5 100 гривен, общественные работы сроком от 30 до 40 часов, исправительные работы сроком до 1 месяца за вычетом 20% заработка, или административный арест от 5 до 10 суток;

за повторную мелкую кражу — от 8 500 до 17 000 гривен, общественные работы на срок от 40 до 60 часов, исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев за вычетом 20% заработка, или административный арест от 10 до 15 суток.

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Если человек трижды или более раз в течение года подвергался административному взысканию за мелкое хищение, то штраф составляет от 600 до 1000 не облагаемых налогом минимумов или административный арест на 15 суток.

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