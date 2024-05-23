Уголовную ответственность за мелкие кражи предлагают заменить штрафами — Finance.ua
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Уголовную ответственность за мелкие кражи предлагают заменить штрафами

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Уголовную ответственность за мелкие кражи предлагают заменить штрафами
Уголовную ответственность за мелкие кражи предлагают заменить штрафами
В Украине предлагают отменить уголовную ответственность за мелкие кражи. Ввести штрафы до 8500 грн (с альтернативой общественных работ). Мелкой в ​​этом случае считается кража имущества стоимостью до 4542 грн.
Соответствующие предложения вынесены в законопроекте № 11 068, который депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении на заседании 22 мая. За принятие документа проголосовали 265 нардепов, отметил народный депутат Ярослав Железняк.
«Законопроектом предлагается декриминализировать кражи стоимостью до 4552 грн. Однако ввести штрафы, которые будут гораздо выше прежних», — отметил нардеп.

О каких штрафах идет речь

  • за кражу имущества стоимостью до 757 грн — штраф до 850 грн, или общественные работы сроком от 20 до 30 часов, или административный арест сроком до пяти суток;
  • за кражу от 757 грн до 4552 грн — штраф от 850 до 5100 грн, или 30−40 часов общественных работ, или исправительные работы до одного месяца за вычетом 20% заработка, или административный арест на 5−10 суток;
  • за повторную кражу в любом из указанных размеров — штраф от 5100 до 8500 грн, или 40−60 часов общественных работ, исправительные работы 1−2 месяца за вычетом 20% заработка, или административный арест на 10−15 суток.
Как это работает сейчас? В настоящее время уголовная ответственность наступает за кражу имущества более чем на 302,8 грн.
Чтобы законопроект, который введет эти изменения, вступил в силу, его должны рассмотреть во втором чтении представители Верховной Рады и направить на подпись президенту.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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