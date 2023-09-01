Можно ли не платить микрокредит, и какая за это ответственность — Finance.ua

Можно ли не платить микрокредит, и какая за это ответственность Сегодня 12:02 — Кредит&Депозит

Можно ли не платить микрокредит, и какая за это ответственность

В Украине ежемесячно микрокредиты оформляют около 650 тысяч человек. Микрофинансовые организации предлагают деньги под сотни тысяч процентов годовых. Любой клиент, просрочивший кредит, рискует оказаться в долговой яме. За последние несколько лет регулирование рынка значительно усилилось. Количество нарушений прав должников, угроз и запугиваний значительно сократилось. Однако случаи нарушения прав должников все еще не редкость, о том, как защитить свои права, кому можно пожаловаться на микрофинансовую организацию и почему долг все равно придется возвращать, читайте дальше.

Как защитить свои права

В Украине еще несколько лет назад ужесточились требования закона: теперь микрофинансовые организации не имеют права угрожать, звонить десятки раз в день, искать знакомых должника в соцсетях. За любое нарушение Национальный банк может оштрафовать или даже закрыть (отозвать лицензию) компанию.

«На одну жалобу могут не отреагировать, но если систематически поступают жалобы, то реакция последует», — рассказывает адвокат Василий Майоров.

МФО запрещено:

шантажировать и угрожать;

сообщать о долге родственникам (третьим лицам);

звонить чаще, чем дважды в день,

звонить раньше 9 утра и позже 20.00.

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Чаще всего МФО нарушают требования о запрете сообщать о долге знакомым и родственникам должника. Однако такое нарушение нужно доказать: записывайте звонки от коллекторов, сохраняйте переписку, делайте скриншоты сообщений. В случае угроз можно обращаться не только в Нацбанк, но и в полицию. Жалобу в НБУ можно отправить по почте nbu@bank.gov.ua или по адресу: ул. Институтская, 11-б, г. Киев-8, 1 601; позвонить в контакт-центр 0 800 505 240.

«После изменения закона нарушать стали меньше, но все равно бывают нарушения», — отмечает адвокат. Если должник указал телефонный номер как контактный, вам могут звонить кредиторы. Однако после того как вы озвучите требование не звонить вам, такие звонки должны прекратиться.

Кредиты рано или поздно все равно придется платить

Микрофинансовые организации не часто подают в суд, рассказывает адвокат. Следует понимать, что украинцы, которые взяли в долг и согласились на такие процентные ставки, взяли на себя обязательства и должны их выполнить. Если вы уже попали в долговую яму и не можете выплатить кредит, лучший вариант — договориться с кредитором.

Суд не выгоден ни клиенту, ни кредитору. Он может затянуться на годы. Компании выгоднее сразу получить деньги, даже если речь идет не о полной комиссии.

При этом, если на вас уже подали в суд, вам придется писать заявление об отзыве, или нанимать представителя и защищать свои права в суде.

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По решению суда размер долга, который вам придется заплатить, вероятно, будет выше той суммы, на которую вы можете договориться с МФО.

Худший вариант: после решения суда будет открыто исполнительное производство. Тогда судебный исполнитель для исполнения решения может обратиться в банки и заблокировать счета должника. Также должник может попасть в реестр должников. Если же МФО не обратилась в суд, а получила исполнительное предписание нотариуса, его можно отменить в суде. Судебная практика подтверждает: такие предписания по микрокредитам незаконны.

Перед тем как оформлять микрокредит, следует помнить, что деньги рано или поздно придется возвращать.

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Обозреватель По материалам:

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