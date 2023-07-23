Забирают ли авто и квартиры за долги во время войны: разъяснение Минюста — Finance.ua

Забирают ли авто и квартиры за долги во время войны: разъяснение Минюста Сегодня 16:02 — Личные финансы

Забирают ли авто и квартиры за долги во время войны: разъяснение Минюста

У должников в Украине могут забрать автомобиль или квартиру во время войны. Государственная исполнительная служба продолжает свою работу.

Об этом сообщает заместитель министра юстиции Украины по исполнительной службе Андрей Гайченко.

«Что касается автомобилей и недвижимости, мы на общих основаниях… осуществляем», — сказал он, отвечая на вопрос о конфискации автомобилей и квартир.

Гайченко рассказал, что есть некоторые исключения по военнослужащим, по оплате коммунальных услуг.

«Если это обычные долги, или если человек накопил столько неуплаченных админштрафов, что для этого нужно забрать машину или квартиру, да, мы это можем сделать, и мы это делаем», — сообщил замминистра юстиции.

В то же время, по его словам, во время войны в Украине смягчили законодательство в отношении должников, разрешив тратить с арестованных счетов 13 тысяч гривен в месяц.

Гайченко сообщил, что сейчас в Украине около 2,5 млн должников. «На сегодняшний день у нас стало, и так было и до войны, у нас плюс-минус 2,2−2,5 млн одновременных исполнительных производств», — сказал он и добавил, что одни погашают свои долги, кто-то новый добавляется.

Новая инициатива правительства

Напомним, Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект по цифровизации исполнительного производства, которым предлагается закрыть лазейки для должников.

Законопроект предлагает налагать арест на депозиты. Банковские учреждения по требованию судебного исполнителя должны не продлевать депозитные договоры, извещая исполнителя о сумме депозита, а затем налагать арест и передавать их в счет погашения долга.

При наличии сведений о владельце транспортного средства в Едином реестре должников территориальные органы МВД будут отказывать в совершении регистрационного действия. Эта норма существовала и раньше, но сейчас усовершенствована.

Справка Finance.ua:

сведения о должниках, включенные в Единый реестр должников, открыты и размещаются на официальном сайте Министерства юстиции Украины. Если речь о юридическом лице — то в реестре содержится идентификационный код лица в Едином государственном реестре юридических лиц;

в обязательном порядке в реестр вносится информация о наименовании органа или фамилии, имени, отчества и должности должностного лица, выдавшего исполнительный документ, или данные частного исполнителя, контактная информация для связи с ним.



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