Зеленский подписал законы о продлении военного положения в Украине и сроке общей мобилизации — Finance.ua

Зеленский подписал законы о продлении военного положения в Украине и сроке общей мобилизации Сегодня 12:07

Зеленский подписал законы о продлении военного положения в Украине и сроке общей мобилизации

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продлении срока проведения общей мобилизации на 90 дней до 9 ноября.

В последний раз Зеленский подписывал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продлении срока проведения общей мобилизации в мае, до 11 августа.

Напомним, 18 мая вступили в силу новые правила мобилизации и воинского учета.

Издание The New York Times писало , что Украина с мая призывала в армию по 30 тысяч человек в месяц, когда вступил в силу новый закон о мобилизации.

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