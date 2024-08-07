Зеленский подписал законы о продлении военного положения в Украине и сроке общей мобилизации — Finance.ua

Зеленский подписал законы о продлении военного положения в Украине и сроке общей мобилизации
Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продлении срока проведения общей мобилизации на 90 дней до 9 ноября.
В последний раз Зеленский подписывал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продлении срока проведения общей мобилизации в мае, до 11 августа.
Напомним, 18 мая вступили в силу новые правила мобилизации и воинского учета.
Издание The New York Times писало, что Украина с мая призывала в армию по 30 тысяч человек в месяц, когда вступил в силу новый закон о мобилизации.
Что будет с теми, кто не обновил данные: штрафы, блокировка счетов, аресты имущества? 🧐
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