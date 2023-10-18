Рада проголосовала за основу выводы и предложения депутатов к госбюджету-2024 — Finance.ua

Рада проголосовала за основу выводы и предложения депутатов к госбюджету-2024 Сегодня 15:05 — Казна и Политика

Рада проголосовала за основу выводы и предложения депутатов к госбюджету-2024

Верховная Рада в среду 254 голосами проголосовала за основу поданное Бюджетным комитетом постановление «О выводах и предложениях к проекту закона о государственном бюджете на 2024 год».

«Далее рассмотрение 1600+ поправок и затем голосование в целом по выводам комитета. Ставить сейчас будут около 400 поправок, и такое голосование будет завтра», — написал народный депутат Ярослав Железняк в телеграм-канале.

Он напомнил, что ожидаемое в четверг принятие этого постановления в целом завершит процесс первого чтения проекта госбюджета.

Как сообщалось, Бюджетный комитет в воскресенье 15 октября рекомендовал правительственный проект госбюджета-2024 до первого чтения. Профильный комитет предлагает сократить расходы на Бюро экономической безопасности на 409 млн грн и направить эти средства на закупку сканеров для таможни на пунктах пропуска железнодорожного сообщения.

«Среди существенных изменений, которые правительство должно учесть при подготовке ко второму чтению: в случае принятия законопроекта о налогообложении банков (№ 9656-д) увеличить плановые доходы госбюджета на 9,9 млрд грн, дополнительно сократить расходы на строительство, ремонты и закупки имущества в разных органах власти почти на 1,3 млрд грн, направить дополнительно 574 млн грн на протезирование для военных», — отметила глава комитета Роксолана Подласа.

Она добавила, что предложено также увеличить расходы на образовательную субвенцию более чем на 384 млн грн также за счет сокращения капитальных расходов, увеличить расходы на обеспечение деятельности Высшего совета правосудия и на Высшую квалификационную комиссию судей в общей сложности на 62 млн грн, выделить 376 млн грн на утилизацию твердого ракетного топлива, что позволит избежать экологической катастрофы, и добавить дополнительно 100 млн грн для проведения научных исследований Национальной академией наук.

Также комитет рекомендует предоставить правительству поручение проработать 61 дополнительный вопрос о возможности увеличить доходную часть госбюджета и еще раз тщательно проанализировать его расходы, сократив неприоритетные и добавив средства на мероприятия, которые будут обоснованы.

Правительство внесло в Раду проект госбюджета-2024 с доходами 1 трлн 746,3 млрд грн, расходами 3 трлн 108,2 млрд грн и предельным дефицитом 1 трлн 593,6 млрд грн.

По действующему закону о госбюджете-2023 доходы предложено увеличить на 25,6%, расходы — на 7,6%, дефицит сократить на 7,3%.

В то же время, 6 октября Рада приняла закон (№ 10 038) с поправками в госбюджет-2023 по увеличению его расходов на 317,1 млрд грн за счет роста внутренних заимствований на 207,6 млрд грн и внешних на 91,2 млрд грн.

По сравнению с ним доходы в проекте госбюджета-2024 выше на 23,3%, или на 329,9 млрд грн, тогда как расходы ниже на 2,5% или на 84 млрд грн, а дефицит — на 20,7%, или 416,8 млрд грн.

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