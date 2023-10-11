Депутаты подали правок в Бюджет-2024 на 12,5 триллиона — Finance.ua

Депутаты подали правок в Бюджет-2024 на 12,5 триллиона Сегодня 19:14 — Казна и Политика

Депутаты подали правок в Бюджет-2024 на 12,5 триллиона

В проект Государственного бюджета на 2024 год в парламенте были поданы поправки на дополнительную сумму в 12,5 триллиона гривен.

Об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

«Политика окончательно вернулась в Верховную Раду. В государственный бюджет 2024 года подано 1620 поправок на общую дополнительную сумму 12,5 триллиона гривен», — написала Пидласа в Facebook.

По ее словам, «в 2022 году депутаты были гораздо скромнее». В государственный бюджет на 2023 год, указала нардеп, было подано 1270 предложений на общую сумму 3,7 трлн.

«Учесть все эти желания народных депутатов невозможно, потому что реалистично внутренние ресурсы (все возможные поступления), ОВГЗ и помощь партнеров составляют максимум 3,96 трлн грн в год, и они уже распределены Минфином на расходы в проекте бюджета», — отметила Пидласа.

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Министр финансов Сергей Марченко ранее заявлял, что во время войны хотелось бы меньше дискуссий парламента по поводу государственного бюджета, в правительстве определились с приоритетами, и никакие дискуссии в этой части в Минфине не готовы принимать.

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УНН По материалам:

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