ВРУ утвердило в первом чтении проект бюджета на 2024 год — Finance.ua

ВРУ утвердило в первом чтении проект бюджета на 2024 год Сегодня 17:00 — Личные финансы

ВРУ утвердило в первом чтении проект бюджета на 2024 год

Рада приняла в первом чтении законопроект 10 038 об изменениях в Бюджет-2023 и выделение дополнительных 328,5 млрд грн расходов в этом году.

Об этом сообщил первый заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

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«Ко второму чтению будем убирать расходы на БЭБ (+68%) и настаивать на дополнительных расходах на Минобороны», — отметил Железняк.

Рассмотрение закона в целом состоится в октябре.

Напомним, 15 сентября Кабинет Министров утвердил проект госбюджета на 2024 год с собственными доходами общего фонда бюджета в 1 трлн 560 млрд грн и расходами общего фонда в 3 трлн 108 млрд грн.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров предлагает повысить в 2024 году прожиточный минимум с 2589 до 2920 гривен и минимальную пенсию с 2093 до 2361 гривен. Такие характеристики содержатся в проекте государственного бюджета;

напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что бюджетный прогноз Минэкономики относительно среднегодового курса гривны к доллару на 2024 год составляет 41,4 грн/доллар;

обычно прогноз Минэкономики не совпадает с настоящим курсом. К примеру, в госбюджете заложен курс 42,2 гривны за доллар в среднем за год. Кроме того, прогнозируется, что на конец 2023 года курс вырастет до 45,8 гривен. Однако НБУ держит официальный курс на уровне 36,6.

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