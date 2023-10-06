Рада увеличила расходы госбюджета-2023 до рекордной суммы — на что направят деньги
Верховная Рада во втором чтении приняла изменения в Государственный бюджет Украины на 2023 год, которыми увеличиваются расходы бюджета на 322,6 млрд грн.
Об этом народный депутат из парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщил в Телеграме.
«После 11 часов 15 минут рассмотрения поправок Парламент проголосовал в целом увеличение расходов Госбюджета 2023 года на 322,6 млрд грн», — говорится в сообщении.
Согласно принятому законопроекту увеличиваются расходы на:
- Минобороны — на 211 млрд грн;
- МВД — на 79 млрд грн;
- Минсоцполитики — на 16,5 млрд грн;
- МИД — на 1,3 млрд грн;
- Минстратегпром — на 4,3 млрд грн;
- СБУ — на 4,2 млрд грн;
- ГУР — на 2,5 млрд грн;
- Минобразования — на 572 млн грн;
- ГСЗИ — на 570 млн грн;
- Службу внешней разведки — на 500 млн грн;
- УГО — на 230,5 млн грн;
- Минэнерго — на 350 млн грн;
- БЭБ — на 219 млн грн.
«Такими изменениями установлены два рекорда за историю Украины: расходы общего бюджета впервые будут больше 3,39 трлн грн, а дефицит более 2 трлн грн», — резюмировал он.
Справка Finance.ua:
- Кабинет Министров 12 сентября одобрил проект закона «О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2023 год“ относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны и решения первоочередных вопросов».
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