Рада увеличила расходы госбюджета-2023 до рекордной суммы — на что направят деньги — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рада увеличила расходы госбюджета-2023 до рекордной суммы — на что направят деньги

Казна и Политика
42
Рада увеличила расходы госбюджета-2023 до рекордной суммы — на что направят деньги
Рада увеличила расходы госбюджета-2023 до рекордной суммы — на что направят деньги
Верховная Рада во втором чтении приняла изменения в Государственный бюджет Украины на 2023 год, которыми увеличиваются расходы бюджета на 322,6 млрд грн.
Об этом народный депутат из парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщил в Телеграме.
Читайте также
«После 11 часов 15 минут рассмотрения поправок Парламент проголосовал в целом увеличение расходов Госбюджета 2023 года на 322,6 млрд грн», — говорится в сообщении.
Согласно принятому законопроекту увеличиваются расходы на:
  • Минобороны — на 211 млрд грн;
  • МВД — на 79 млрд грн;
  • Минсоцполитики — на 16,5 млрд грн;
  • МИД — на 1,3 млрд грн;
  • Минстратегпром — на 4,3 млрд грн;
  • СБУ — на 4,2 млрд грн;
  • ГУР — на 2,5 млрд грн;
  • Минобразования — на 572 млн грн;
  • ГСЗИ — на 570 млн грн;
  • Службу внешней разведки — на 500 млн грн;
  • УГО — на 230,5 млн грн;
  • Минэнерго — на 350 млн грн;
  • БЭБ — на 219 млн грн.
Читайте также
«Такими изменениями установлены два рекорда за историю Украины: расходы общего бюджета впервые будут больше 3,39 трлн грн, а дефицит более 2 трлн грн», — резюмировал он.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров 12 сентября одобрил проект закона «О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2023 год“ относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны и решения первоочередных вопросов».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.