Рада увеличила расходы госбюджета-2023 до рекордной суммы — на что направят деньги Сегодня 16:28 — Казна и Политика

Рада увеличила расходы госбюджета-2023 до рекордной суммы — на что направят деньги

Верховная Рада во втором чтении приняла изменения в Государственный бюджет Украины на 2023 год, которыми увеличиваются расходы бюджета на 322,6 млрд грн.

Об этом народный депутат из парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщил в Телеграме

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«После 11 часов 15 минут рассмотрения поправок Парламент проголосовал в целом увеличение расходов Госбюджета 2023 года на 322,6 млрд грн», — говорится в сообщении.

Согласно принятому законопроекту увеличиваются расходы на:

Минобороны — на 211 млрд грн;

МВД — на 79 млрд грн;

Минсоцполитики — на 16,5 млрд грн;

МИД — на 1,3 млрд грн;

Минстратегпром — на 4,3 млрд грн;

СБУ — на 4,2 млрд грн;

ГУР — на 2,5 млрд грн;

Минобразования — на 572 млн грн;

ГСЗИ — на 570 млн грн;

Службу внешней разведки — на 500 млн грн;

УГО — на 230,5 млн грн;

Минэнерго — на 350 млн грн;

БЭБ — на 219 млн грн.

«Такими изменениями установлены два рекорда за историю Украины: расходы общего бюджета впервые будут больше 3,39 трлн грн, а дефицит более 2 трлн грн», — резюмировал он.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров 12 сентября одобрил проект закона «О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2023 год“ относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны и решения первоочередных вопросов».

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Укрінформ По материалам:

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