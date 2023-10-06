Бюджетный комитет обновил изменения для законопроекта о военном НДФЛ — Finance.ua

Бюджетный комитет обновил изменения для законопроекта о военном НДФЛ Сегодня 12:29 — Казна и Политика

Бюджетный комитет обновил изменения для законопроекта о военном НДФЛ

Комитет по вопросам бюджета Верховной Рады Украины сегодня утром обновил одобренные накануне изменения к рекомендованному ко второму чтению проекту закона № 10 037 по военному налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и акцизу.

Об этом сообщила глава Бюджетной комиссии народного депутата Роксолана Пидласа.

«С 1 октября по 31 декабря 2023 года „военный НДФЛ“ направляется в государственный бюджет в пропорции 50% на 50%: ГСЗИ на дроны (13 млрд грн) и Минобороны на закупку артиллерийских систем (13 млрд грн)», — рассказала она.

Кроме того, с 1 января и по 31 декабря года, в котором прекращен или отменен режим военного положения — «военный НДФЛ» распределяется в следующих пропорциях:

45% - ГСЗИ на дроны (прогноз 43+ млрд грн);

45% - Минстратегпром для развертывания производства боеприпасов и оружия (43+ млрд грн);

10% - распорядителям сектора безопасности и обороны для автоматического распределения между воинскими частями пропорционально в соответствии с уплаченным НДФЛ (около 10 млрд).

«Все остальные параметры законопроект рекомендуются оставить без изменений», — добавила Подласа.

Как уточнил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram , в Бюджетном комитете за такое обновление проекта закона проголосовали 22 члена, и еще двое — воздержались.

«Осталась норма, что забирают 100%, но меняется пропорция, как используются эти деньги уже в рамках общего бюджета. Единственное, что с нового года 10% - будет потом прямо направлено военными частями пропорционально в соответствии с уплаченным НДФЛ», — рассказал нардеп.

Кроме того, в законопроекте остается ретроспективная норма насчет 1 октября 2023 года.

«Вот это важная часть: Комитет по вопросам обороны согласовывает направления использования „военного НДФЛ“, которые поступят в ГСЗИ и Минстратегпром», — говорит Железняк.

Он также выразил сомнения, что в Раде это «существенно упростит рассмотрение поправок в зале, а их там уже будет 910 поправок».

Справка Finance.ua:

напомним, 20 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о перенаправлении налога на доходы военных из местных бюджетов в государственный бюджет. Решение поддержали 236 депутатов;

Вчера, 5 октября, Комитет по вопросам бюджета ВРУ одобрил ко второму чтению законопроект о «военном НДФЛ» и акцизе, в который были внесены изменения.



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