В бюджет-2024 правительство заложило 42 млрд грн на поддержку бизнеса — Шмыгаль — Finance.ua
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В бюджет-2024 правительство заложило 42 млрд грн на поддержку бизнеса — Шмыгаль

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В бюджет-2024 правительство заложило 42 млрд грн на поддержку бизнеса — Шмыгаль
В бюджет-2024 правительство заложило 42 млрд грн на поддержку бизнеса — Шмыгаль
Правительство заложило в бюджет 2024 года 42 млрд грн на программы стимулирования экономической активности, поддержку бизнеса и создание рабочих мест
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, среди программ поддержки развития бизнеса в Украине планируется продлить льготное кредитование «5−7-9». Также, по программе «єРобота» планируется выдать более 12 000 микрогрантов. Дополнительно планируется предоставить 1300 грантов для старта ветеранского бизнеса.
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«Мы поддержим аграриев, машиностроителей, создание и расширение перерабатывающих предприятий. На поддержку крупных инвестиционных проектов выделяется 3 млрд грн», — подчеркнул премьер.
Он добавил, что правительство вместе с партнерами продолжает работать над страхованием военных рисков. В частности, на минувшей неделе Всемирный банк впервые застраховал от военных рисков частного инвестора в Украине.

Справка Finance.ua:

  • Европейский банк реконструкции и развития расширит финансирование проектов в Украине — производителей оборудования для разминирования сельскохозяйственных земель, страхования военных рисков, а также кредитования реального сектора экономики;
  • Правительство на своем заседании 15 сентября приняло проект государственного бюджета на 2024 год. Глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что Кабинет министров уже передал в парламент проект государственного бюджета на 2024 год. Законопроект № 10 000 «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» зарегистрировали на сайте парламента.
По материалам:
uaprom
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