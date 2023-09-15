Правительство расширило программу доступных кредитов для бизнеса «5−7−9» — Finance.ua

Правительство расширило программу доступных кредитов для бизнеса «5−7−9» Сегодня 16:31 — Личные финансы

Правительство расширило программу доступных кредитов для бизнеса «5−7−9»

Кабинет Министров Украины существенно усовершенствовал механизмы государственной поддержки бизнеса по программе «Доступные кредиты 5−7-9%», сообщает пресс-служба правительства. В частности, усилив поддержку переработки и проектов энергоэффективности на всей территории Украины, бизнеса на деоккупированных территориях, внедрив механизмы господдержки по договорам факторинга, что будет стимулировать развитие отечественного производства.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 15 сентября 2023 года.

«С начала широкомасштабного вторжения программа „Доступные кредиты 5−7-9%“, адаптированная правительством к новым реалиям, была эффективным инструментом поддержки бизнеса. Сегодняшнее решение — следующий шаг в эволюции программы. Суть предлагаемых изменений — восстановление и развитие. Государственная помощь будет открыта для всей переработки и предприятий, работающих в сфере энергоэффективности», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Что изменилось

Принятые правительством изменения, в частности, предусматривают для бизнеса на территориях зоны высокого военного риска (деоккупированных территориях):

компенсацию процентов по программе до уровня 1% на первые два года, 5% со следующего года на инвестиционные цели и 3% на финансирование оборотного капитала;

увеличение срока кредитования до 10 лет на инвестиционные цели;

увеличение лимита программы до 150 млн грн (для предприятий, разрушенных и осуществляющих деятельность на деоккупированных территориях).

Для бизнеса, создающего наибольшую добавленную стоимость (перерабатывающие предприятия (по всем КВЭД Секции С) и по направлению энергомодернизации предусмотрены:

компенсация процентов по программе до уровня 5−7-9%;

увеличение срока кредитования до 10 лет на инвестиционные цели;

увеличение лимита программы до 150 млн грн.

Одновременно для всех остальных случаев устанавливается ставка 13% годовых на финансирование оборотных средств, поэтому остается ставка на уровне 5−7-9% на инвестиционные цели.

Принятым решением Правительства Постановление «О предоставлении финансовой государственной поддержки» также дополнено Порядком предоставления финансовой государственной поддержки субъектам предпринимательства по договорам факторинга (финансирование под уступку права денежного требования за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги и т. п. ).

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«Внедряя господдержку по договорам факторинга, мы расширяем возможности программы по поддержке отечественного производителя», — отметила Юлия Свириденко.

Основные положения Порядка:

господдержка бизнеса по договорам факторинга осуществляется Фондом развития предпринимательства внутри полученных средств, предусмотренных в государственном бюджете;

фактором может быть только банк, имеющий соответствующую лицензию, и только по договорам внутреннего факторинга;

максимальный лимит финансирования на контрагента и группу — до 95% суммы денежного требования, или до 150 млн грн (с учетом полученной господдержки по программам кредитования и лизинга);

максимальный срок пользования факторинговым финансированием для субъекта предпринимательства — 360 дней;

государство компенсирует предпринимателю расходы по уплате базового вознаграждения до уровня 13% годовых.

Также Порядок регламентирует ограничения для банков размеров процентной ставки, единовременной комиссии и комиссии за дополнительные услуги, повышенного (штрафного) вознаграждения за нарушение субъектом предпринимательства условия договора факторинга и т. п. , устанавливает критерии для предпринимателей, которые будут претендовать на госпомощь по договорам факторинга и требования к договорам факторинга.

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