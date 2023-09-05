Гетманцев прокомментировал судьбу программы «5−7−9%» — Finance.ua

Гетманцев прокомментировал судьбу программы «5−7−9%» Сегодня 09:18 — Кредит&Депозит

Гетманцев прокомментировал судьбу программы «5−7−9%»

Война в Украине негативно влияет как на спрос, так и предложение кредитных ресурсов. Исходя из этого, МВФ сейчас обеспокоен разрастанием флагманской правительственной программы «5−7-9%» и требует ее фокусировки на малом и среднем бизнесе. Однако в интервью «Главкому» глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев подчеркнул, что программа «5−7-9%» будет только расширяться для малого и среднего бизнеса, а не сокращаться.

Основной объем кредитования в государстве сейчас происходит через программу «5−7-9%».

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«Не только по этой программе, еще и по ипотеке, но в целом, к сожалению, превалирует кредитование с помощью государства. Только за время военного положения по „5−7-9%“ выдано почти 36 тыс. кредитов на сумму свыше 137 млрд грн, а от ее старта — свыше 70,7 тыс. кредитов на 226,9 млрд грн. Квалифицированные банки также получают долевые (до 80%) гарантии на портфельной основе, по которым могут самостоятельно формировать пул кредитов», — говорит Гетманцев.

Программа «єОселя» немного моложе по возрасту. Сейчас там выдано почти 2,7 тыс. кредитов на 3,8 млрд грн.

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«Эти программы успешно работают на рынке, но обычное кредитование, из-за высоких банковских рисков и политики „дорогих денег“ для борьбы с инфляцией, развито слабо. Война, конечно, оказывает негативное влияние как на спрос, так и на предложение кредитных ресурсов. У нас нет ни одного хотя бы условно безопасного региона, поэтому можно понять как клиентов, не имеющих возможности кредитоваться по полной ставке, так и банки, которые не очень охотно кредитуют без поддержки государства. Они понимают, что любая бизнес-модель может быть разрушена одной-двумя ракетами, а залог — мгновенно превращен в руины», — так Гетманцев объясняет сложности, возникающие во время военного положения в стране.

МВФ обеспокоен разрастанием флагманской правительственной программы «5−7-9%» и требует ее фокусировки на малом и среднем бизнесе, однако Гетманцев отмечает: у них с МВФ нет разногласий по поводу будущего программы.

«Я считаю, что программа „5−7-9%“ должна больше охватить переработку, но прежде всего сельскохозяйственную, потому что мы должны стимулировать развитие именно этой отрасли в связи с большей добавленной стоимостью, чем при экспорте сырья, и из-за логистических проблем. Поэтому программа будет расширяться, но относиться в большей степени к малому и среднему бизнесу, чем к крупному. Но и для крупного бизнеса также есть исключения, и они понятны: в связи с ситуацией в энергетике правительство предоставило возможность пользоваться программой также и энергетическим предприятиям. Потому что без энергетики не сможет развиваться ни крупный, ни средний, ни малый бизнес», — говорит он.

Кроме того, он успокоил предпринимателей, ведь государство не будет сокращать программу, а только расширит ее для малых и средних бизнесов.

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