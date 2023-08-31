В Украине изменили правила работы кредитных союзов: основные новшества закона — Finance.ua

В Украине изменили правила работы кредитных союзов: основные новшества закона Сегодня 10:36 — Личные финансы

В Украине изменили правила работы кредитных союзов: основные новшества закона

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон «О кредитных союзах». Документ вступает в силу на следующий день после опубликования и полностью вводится в действие с 1 января 2024 года.

Об этом свидетельствует карточка законопроекта № 5125

Новое законодательство

Кредитным союзам закон разрешает предоставлять такие финансовые услуги, как обмен валют и отдельные виды платежных услуг.

Расширяется список лиц, которые могут стать членами кредитных союзов. Ими могут быть не только физические лица, но и юридические. Речь идет о фермерских хозяйствах, ОСМД, кооперативах, микропредприятиях.

Документ повышает уровень капитализации и стрессоустойчивости кредитных союзов для укрепления надежности сектора и доверия к нему потребителей.

Вводится риск-ориентированный подход к надзору, внедряется система преждевременного предупреждения рисков для быстрого реагирования на возможные проблемы в деятельности кредитного союза.

По закону кандидатов на должности руководителей кредитного союза должен согласовывать Национальный банк Украины.

Читайте также Кредитные союзы: какие права и риски участников

Кроме того, НБУ предоставляют право требовать замены любого из руководителей, главного риск-менеджера и главного комплаенс-менеджера, руководителя подразделения внутреннего аудита, если их профессиональная пригодность и/или деловая репутация не отвечают установленным нацрегулятором требованиям.

Справка Finance.ua:

напомним, регулятором деятельности кредитных союзов в Украине является Национальный банк. По данным НБУ, по состоянию на 31 июля на небанковском рынке работало 149 кредитных союзов;

по состоянию на 1 июля 2023 года десять союзов нарушали норматив достаточности капитала. Это на три учреждения меньше, чем в I квартале, но в пять раз больше, чем в прошлом.



Кстати, на Finance.ua работает сервис персонального подбора кредитов. Бесплатно производим расчет и подбор кредитных предложений.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.