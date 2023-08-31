В Украине изменили правила работы кредитных союзов: основные новшества закона — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине изменили правила работы кредитных союзов: основные новшества закона

Личные финансы
54
В Украине изменили правила работы кредитных союзов: основные новшества закона
В Украине изменили правила работы кредитных союзов: основные новшества закона
Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон «О кредитных союзах». Документ вступает в силу на следующий день после опубликования и полностью вводится в действие с 1 января 2024 года.
Об этом свидетельствует карточка законопроекта № 5125.

Новое законодательство

  • Кредитным союзам закон разрешает предоставлять такие финансовые услуги, как обмен валют и отдельные виды платежных услуг.
  • Расширяется список лиц, которые могут стать членами кредитных союзов. Ими могут быть не только физические лица, но и юридические. Речь идет о фермерских хозяйствах, ОСМД, кооперативах, микропредприятиях.
  • Документ повышает уровень капитализации и стрессоустойчивости кредитных союзов для укрепления надежности сектора и доверия к нему потребителей.
  • Вводится риск-ориентированный подход к надзору, внедряется система преждевременного предупреждения рисков для быстрого реагирования на возможные проблемы в деятельности кредитного союза.
  • По закону кандидатов на должности руководителей кредитного союза должен согласовывать Национальный банк Украины.
Читайте также
Кроме того, НБУ предоставляют право требовать замены любого из руководителей, главного риск-менеджера и главного комплаенс-менеджера, руководителя подразделения внутреннего аудита, если их профессиональная пригодность и/или деловая репутация не отвечают установленным нацрегулятором требованиям.

Справка Finance.ua:

  • напомним, регулятором деятельности кредитных союзов в Украине является Национальный банк. По данным НБУ, по состоянию на 31 июля на небанковском рынке работало 149 кредитных союзов;
  • по состоянию на 1 июля 2023 года десять союзов нарушали норматив достаточности капитала. Это на три учреждения меньше, чем в I квартале, но в пять раз больше, чем в прошлом.
Кстати, на Finance.ua работает сервис персонального подбора кредитов. Бесплатно производим расчет и подбор кредитных предложений.

Выбрать кредит 💸

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.