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Кредитные союзы: какие права и риски участников

Кредитные союзы: какие права и риски участников

На что гражданам стоит обращать внимание перед оформлением вклада в кредитный союз, рассказали в Национальном банке Украины.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Первое правило вкладчика – проверять лицензию:

  • перед оформлением вклада в кредитный союз клиенту нужно проверить, имеет ли финансовое учреждение действующую лицензию, в некоторых случаях кредитный союз должен иметь даже две лицензии;
  • кредитный союз может привлекать средства от своих членов двумя путями: через договоры вкладов на депозит и через обязательные или добровольные паевые взносы;
  • если союз привлекает средства через паевые взносы, то ему достаточно иметь одну лицензию – на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита;
  • если союз привлекает средства через депозитные договоры, то ему необходимо иметь две лицензии: на привлечение финансовых активов с обязательством относительно дальнейшего их возврата и на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита;

Второе правило вкладчика – обращать внимание, что кредитные союзы не являются участниками системы гарантирования вкладов:

  • государство не гарантирует возврат средств вкладчикам в случае банкротства союза.

Что делать, если вы считаете, что кредитный союз нарушил ваши права:

  • вы как участник лицензированного кредитного союза можете обратиться в Национальный банк с просьбой предоставить консультацию или разъяснение о действиях союза. Сделать это можно по телефону 0 800 505 240 или отправив письмо на электронный адрес: nbu@bank.gov.ua.

Справка Finance.ua:

  • Заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб ожидает снижения ставок по депозитам до конца текущего года на 100 базисных пунктов (б.п.).
  • Гарантии по вкладам в банках однозначно нужно поднимать. 600 тыс. грн – адекватная сумма. Однако сейчас государство гарантирует вернуть 200 тыс. грн. Об этом рассказала Мария Репко из Центра экономической стратегии.
  • Фонд разрабатывает законопроект о повышении предельного размера гарантированной суммы возмещения по вкладам.

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По материалам Finance.UA
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