Проценты по кредитам изменятся: эксперт рассказал, чего ждать от банков осенью — Finance.ua

Проценты по кредитам изменятся: эксперт рассказал, чего ждать от банков осенью Сегодня 20:05 — Кредит&Депозит

Проценты по кредитам изменятся: эксперт рассказал, чего ждать от банков осенью

В сентябре-октябре условия по большинству популярных банковских депозитов и кредитных продуктов существенно изменятся. Ситуация в экономике впервые за 1,5 года войны позволяет сделать взвешенные и аргументированные оптимистичные прогнозы.

Об этом заявил глава правления «Глобус Банка» Сергей Мамедов в комментарии УНИАН.

«Ожидается, что к концу года ВВП вырастет до 2,9%, инфляция не превысит 10,8%, учетная ставка будет снижена до 20−18%, накоплены мощные международные резервы в $42 млрд. Все эти факторы будут побуждать банковский сектор к активному развитию», — считает эксперт.

Так, по мнению банкира, в сентябре-октябре условия по большинству популярных банковских депозитных и кредитных продуктов существенно изменятся:

средние ставки по «коммерческим» ипотечным программам в зависимости от условий кредита (срока погашения и суммы первого взноса) могут снизиться в среднем на 3−5%;

средние ставки по гривневым депозитам с размещением от 3 мес. до 6 мес. будут снижаться до уровня 14% с «чистой» прибылью до 6% годовых;

средние ставки на гривневые вклады с размещением от 6 мес. до 1 года снизятся до 15−16%;

средние ставки по автокредитам на новые авто сократятся на 3−5% - начисления для клиентов в зависимости от размера первого взноса и срока кредита составят до 3−11% годовых.

За полтора-два месяца, как прогнозирует специалист, в сегменте ипотечного кредитования коммерческие банковские программы потенциально смогут составить конкуренцию государственной программе «єОселя», а количество выданных ипотечных кредитов может вырасти почти вдвое — до 900−1000 кредитов в месяц (для сравнения, по данным НБУ, в июне суммарное количество выданных ипотек по программе «єОселя» и по собственным программам банков составило 527 кредитов). Также ожидается возобновление ипотечных программ по меньшей мере в трети банков (в настоящее время активные ипотечные программы действуют только в 5 банках).

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«Конечно, сейчас невозможно учесть военные риски, возможные последствия террористических атак врага и их влияние на экономику, на общественные настроения. Однако руководители банков настроены весьма оптимистично: экономика сейчас достаточно прочная, чтобы удачно пройти осенне-зимний период», — резюмировал Мамедов.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

УНІАН По материалам:

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