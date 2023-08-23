Украинцы ежемесячно берут более 650 тысяч микрозаймов: какова средняя сумма кредита и сколько денег задолжали (инфографика) — Finance.ua

Украинцы ежемесячно берут более 650 тысяч микрозаймов: какова средняя сумма кредита и сколько денег задолжали (инфографика) Сегодня 11:01 — Кредит&Депозит

Украинцы ежемесячно берут более 650 тысяч микрозаймов: какова средняя сумма кредита и сколько денег задолжали (инфографика)

В этом году в месяц украинцы берут в среднем 650 тысяч микрозаймов.

Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные НБУ.

За полгода 2023 года выдано 3 884 875 микрокредитов на сумму 18,4 млрд грн. Для сравнения, за весь 2022 год украинцы взяли в МФО микрозаймов в общей сложности на 23,9 млрд грн.

После упадка отрасли МФО в первой половине 2022 года, в среднем, в этом году за месяц украинцы берут 650 тысяч микрозаймов. Это почти в 1,5 раза больше, чем в 2022, но все еще в 1,8 раза меньше соответствующего периода 2021: тогда в месяц, в среднем, выдавалось 1,17 млн ​​микрокредитов.

Инфографика: Опендатабот

Однако количество выданных кредитов ежеквартально увеличивается. Так, за ІІ квартал (апрель-июнь) прирост составил 7%. По сравнению с I кварталом текущего года, когда прирост составлял 18%, темпы несколько утихли.

Средняя сумма кредита несколько уменьшилась во втором квартале: на 7% - с 4931 грн до 4564 грн. Для сравнения, в прошлом году во ІІ квартале средняя сумма составляла 3810 грн, а во ІІ квартале 2021 — 4468 грн.

Инфографика: Опендатабот

На сегодняшний день украинцы задолжали МФО 8,9 млрд грн. Это в 1,7 раза меньше задолженности на 01.07.2021, тогда она составляла 14.9 млрд грн и на 22% меньше суммы задолженности на конец І полугодия 2022 (11.4 млрд грн).

Инфографика: Опендатабот

В отличие от 2022, задолженность по кредитам продолжает расти: +1,4% за квартал. Однако по сравнению с началом текущего года, когда прирост за квартал достиг 9,4%, рост задолженностей несколько снизился.

С начала полномасштабной войны количество зарегистрированных финансовых компаний сократилось на треть: с 935 на начало 2022 года до 629 на июль текущего года.

Инфографика: Опендатабот

Справка Finance.ua:

НБУ инициировал законопроект 9422 об ответственном кредитовании и эффективном регулировании на рынке небанковских финансовых услуг;

согласно предложенному закону, планируется установить предельные размеры процентных ставок, уменьшить чрезмерную долговую нагрузку на одного потребителя, ввести дополнительные штрафные санкции за нарушение установленных требований и т. п.

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