Ипотека во время войны: какова средняя ставка по кредиту на жилье — Finance.ua

Ипотека во время войны: какова средняя ставка по кредиту на жилье Сегодня 09:01 — Кредит&Депозит

Ипотека во время войны: какова средняя ставка по кредиту на жилье

Банки Украины в июне 2023 года выдали 527 ипотечных кредитов на общую сумму 754,1 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

«Результаты ежемесячного опроса банков относительно предоставленных населению ипотечных кредитов свидетельствуют о росте объема и количества ипотечных кредитов по сравнению с маем более чем вдвое, прежде всего, благодаря активизации льготного кредитования в рамках программы „єОселя“», — сказано в сообщении.

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О выдаче новой ипотеки в июне проинформировали пять банков, которые кредитовали приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке недвижимости.

Средняя ставка на ипотечный кредит

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составила в июне 7,9% (в мае — 8,1%).

Где больше всего выдают ипотек

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в июне выданы:

в Киеве и Киевской области — 223 договора на общую сумму 377,9 млн грн (50,1% от общего объема);

Львовской области (25 договоров на 41,8 млн грн.);

Ровенской (30 на 41,6 млн грн.);

Винницкой (26 на 37,5 млн грн).

В ходе опроса в июле 2023 года ответы предоставили 26 банков, доля которых в общем валовом ипотечном портфеле на конец 2021 года составила 94,9%.

Инфографика: НБУ

Справка Finance.ua:

Минэкономики предлагает, чтобы первый взнос 20% за молодых украинцев платили громады;

ежемесячная выплата на среднюю однокомнатную квартиру по расширенной программе єОселя 7% в Киеве в среднем составит 16 000 грн в месяц, во Львове — 17 000 грн, в Днепре — 12 000 грн, в Одессе — 10 000 грн, а в Ивано-Франковске — 6000 грн.



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