Кому в Украине чаще всего одобряют льготную ипотеку по программе «єОселя» — Finance.ua

Кому в Украине чаще всего одобряют льготную ипотеку по программе «єОселя» Сегодня 11:02 — Личные финансы

Кому в Украине чаще всего одобряют льготную ипотеку по программе «єОселя»

Лишь 4% граждан, принявших участие в программе «єОселя», на данный момент получили жилье в кредит.

Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Укрфинжилья.

Как свидетельствует статистика, с октября 2022 по июнь 2023 г. включительно по программе «єОселя» было выдано 1666 льготных ипотек на общую сумму 2,28 млрд грн.

За время существования программы «єОселя» 43 939 граждан подали 139 846 заявок. Такое количество заявок связано с тем, что один человек может одновременно подаваться в разные банки.

По состоянию на конец июня банки одобрили более трети всех представлений — 47 578. Пик приходится на июнь — тогда банки одобрили 30% от общего количества выданных кредитов на сумму 722 млн грн.

605 или 36% выданных льготных ипотек приходятся на военнослужащих, чуть меньше — на полицейских (582 или 35%). Топ-3 замыкают медицинские работники — на них приходится 10% от общего количества льготных кредитов.

38% общего количества кредитов выдано в Киевской области и в Киеве: 409 (24%) и 233 (14%) соответственно. В топ также попала Волынь — 119 кредитов или 7%.

Интересно, что на ипотеку в «єОселя» подавались даже желающие приобрести жилье в Крыму — 10 заявок, по которым пока не выдано ни одного кредита.

Преимущественно украинцы пользуются программой для приобретения вторичного жилья — 1127 или 68% от общего количества выданных кредитов пошло именно на «вторичку». Почти треть — 32% или 536 кредитов — выдано на приобретение жилья на первичном рынке. Меньше всего выкупают права на еще не построенное имущество — сейчас выдано только 3 кредита на приобретение у застройщика.

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Кредиты по программе «єОселя» выдают 5 банков: Ощадбанк , Укргазбанк, Приватбанк, Скай и Глобус. Подавляющее большинство финансирования выдано государственными банками. Так, более половины всех льготных ипотек — 923 или 55% - приходится на Ощадбанк, на втором месте — Укргазбанк с 376 выданными ипотеками (23%). Замыкает тройку Приватбанк — 334 кредита (20%). Частные банки Скай и Глобус выдали 30 и 3 кредита соответственно.

Напомним, 4 июля Кабмин расширил программу «єОселя» . Согласно новым условиям, подаваться на льготную ипотеку теперь могут все украинцы, не имеющие собственного жилья, а не только военные, правоохранители, учителя, медики и ученые. Правда, для остальных граждан ипотечная ставка будет составлять 7%.

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