Взять ипотеку по программе «єОселя» теперь можно на этапе строительства объекта — Finance.ua

Взять ипотеку по программе «єОселя» теперь можно на этапе строительства объекта Сегодня 16:34 — Личные финансы

Взять ипотеку по программе «єОселя» теперь можно на этапе строительства объекта

Программа доступного кредитования жилья «єОселя» расширилась. Теперь по ней можно будет оформить кредит на жилье, находящееся на этапе строительства.

Об этом сообщил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.

В рамках новых возможностей уже было заключено первое соглашение на сумму 2,2 млн грн сроком на 20 лет по процентной ставке 3%. Первый взнос составил 28% от стоимости квартиры, что составляет более 863 тыс. грн. Ежемесячные выплаты по кредиту ориентировочно составят 14,7 тыс. грн.

В настоящее время аккредитованные под «єОселю» объекты первичного рынка находятся в состоянии активного строительства: стадия готовности от 40% до 80%. Важное условие — соблюдение запланированных сроков завершения строительных работ.

Преимущественно граждане, которые воспользовались программой, выбирают одно- и двухкомнатные квартиры площадью от 40 до 70 м² в новостройках Киева, Львова, Ивано-Франковска, Одессы, Луцка и ряде других украинских городов.

Заместитель председателя совета директоров конфедерации строителей Украины, председатель правления Глобус банка Сергей Мамедов отметил, что потенциал государственной программы льготного ипотечного кредитования на первичном рынке составляет 3−4 тыс. сделок, что составляет около 40% от общего количества кредитов, запланированных по программе «єОселя» до конца текущего года.

При этом, по его словам, успешный опыт льготной ипотеки в возводимых объектах будет стимулировать дальнейший рост спроса на первичном рынке по меньшей мере на 10−15% до конца 2023 года.

Справка Finance.ua:

в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский инициировал программу доступного кредитования жилья для четырех категорий граждан: военнослужащих, медиков, педагогов и ученых. Они могут оформить кредит на покупку жилья на льготных условиях — под 3% годовых;

к участию в программе допускаются граждане, не имеющие собственного жилья или же оно менее 52,5 кв. м+21 кв. м на каждого следующего члена семьи дополнительно, расположено ли в районе боевых действий или на временно оккупированной территории.

Діло По материалам:

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