Для приобретения жилья на первичном рынке по программе "єОселя" нужно не менее 20 млрд грн, – банкир — Finance.ua

Для приобретения жилья на первичном рынке по программе "єОселя" нужно не менее 20 млрд грн, – банкир Сегодня 20:24 — Недвижимость

Реализация программы «єОселя» для приобретения жилья на первичном рынке потребует не менее 20−25 млрд грн. Именно такой объем может удовлетворить накопленный кредитный спрос с начала действия программы льготной ипотеки на квартиры от застройщиков.

Об этом сообщила первый заместитель председателя правления «Глобус Банка» Елена Дмитриева.

Она напомнила, что на льготную ипотеку с октября 2022 года направлено несколько более 1,3 млрд грн, что удовлетворяет потребности менее 3% от 35 тыс. обращений клиентов по этой программе. При том что программа действует только для четырех категорий клиентов: военных, медиков, педагогов и ученых.

По мнению банкира, в случае распространения действия программы на всех нуждающихся в улучшении жилищных условий спрос на кредиты вырастет в десятки раз.

«Понимаем, что отсутствие источников финансирования является краеугольным камнем для эффективной реализации государственной ипотечной программы. В то же время даже из выделенных средств на первичный рынок средства не поступают, поскольку все кредиты были направлены на уже построенные квартиры», — подчеркнула Дмитриева.

По ее оценке, по состоянию на начало мая 2023 соотношение спроса на льготную ипотеку для приобретения квартир на первичном и вторичном рынках составляет 1 к 3, то есть около 12 тыс. полученных заявок на кредиты по государственной программе касаются жилья на первичном рынке.

Эксперт подчеркнула, что клиенты по льготной ипотеке заинтересованы в приобретении объектов с высокой степенью готовности — от 80% и выше, то есть это жилые комплексы, в которых проводятся внутренние отделочные работы, присоединение к инженерным сетям и ведется обустройство придомовой территории и т. п. с запланированным введением в эксплуатацию до конца 2023 года.

«Прежде всего потенциальных заемщиков на первичном рынке интересуют 1,2-комнатные квартиры площадью от 40−45 м 2 до 65−70 м 2 по цене в среднем от 1,5 млн грн до 2 млн грн», — сказала специалист.

Кроме того, по данным банкира, около 25% заявок на льготную ипотеку ориентированы на новостройки в западных областных центрах Украины, прежде всего во Львове, Ивано-Франковске, Луцке. Более 34% заявителей планируют приобрести жилье в Киеве и области, еще 8% приходятся на Одессу и 6% на Днепр, около 3% - на Харьков и 24% на другие области.

По ее мнению, анонсированный перезапуск программы «єОселя» с акцентом на первичный рынок, во-первых, будет стимулировать активизацию на строительных площадках.

Во-вторых, продолжает эксперт, «єОселя» может существенно увеличить спрос: уже сейчас около 30% потенциальных покупателей на первичном рынке жилья заинтересованы в приобретении квартир с помощью этой программы.

В третьих, акцентирует она, ипотека для первичного рынка будет стимулировать развитие смежных отраслей экономики и обеспечит решение проблемы с трудоустройством внутренне перемещенных лиц.

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УБР По материалам:

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