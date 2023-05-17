"єВідновлення": подавать заявки на компенсацию можно столько раз, сколько потребуется — Finance.ua

"єВідновлення": подавать заявки на компенсацию можно столько раз, сколько потребуется Сегодня 09:16 — Личные финансы

"єВідновлення": подавать заявки на компенсацию можно столько раз, сколько потребуется

В рамках проекта «єВідновлення» заявки на ремонт в случае необходимости можно подавать неограниченное количество раз.

Об этом в эфире общенационального марафона «Единые новости» сообщила заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Азархина.

«Программой компенсации незначительных ремонтов поврежденного жилья можно будет воспользоваться не один раз. К сожалению, иногда эти повреждения испытывают одни и те же помещения. Все будет происходить по той же процедуре. Нет никаких ограничений — подавать заявки в реестр можно столько раз, сколько потребуется», — рассказала Азархина.

Она также рекомендовала гражданам, которые уже отремонтировали свои помещения за свой счет, хранить всю информацию о повреждениях и ждать, когда в Украине заработает соответствующая программа по компенсации указанных расходов.

Мы просим всех граждан хранить все чеки, все фотографии, максимально всю информацию. И к этому вопросу мы обязательно вернемся впоследствии. Сейчас мы понимаем, что у государства ограничены ресурсы, поэтому нашли вариант максимально быстрого прямого способа оказать помощь для мелких ремонтов. Когда мы проработаем этот массив ремонтов, мы будем идти дальше", — подчеркнула замминистра.

Азархина также напомнила, что 22 мая вступает в силу Закон о введении компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье, в котором предусмотрены значительно большие суммы компеансации для потерявших свое жилье украинцев.

«Им предусмотрен несколько более сложный механизм, нужно будет подтверждать повреждение специальными комиссиями, право собственности, нам придется синхронизировать это все с разными реестрами, поэтому нужно немного больше времени, чтобы эта процедура была запущена массово», — сообщила замминистра.

Справка Finance.ua:

1 апреля 2023 года Кабинет Министров принял порядок предоставления государственной помощи на ремонт поврежденного жилья. Он предполагает получение гражданами, чье жилье было повреждено в результате вооруженной агрессии рф, государственной помощи на текущий ремонт жилья;

сделать это можно с помощью электронной услуги «єВідновлення», которая стартовала с 10 мая. По состоянию на утро 12 мая по программе «єВідновлення» поступило уже 5575 заявок;



максимальная сумма помощи по программе составляет 200 тысяч гривен.



Build Portal По материалам:

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