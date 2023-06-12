По программе &quot;єОселя&quot; выдано 1,3 тыс. ипотечных кредитов на 1,7 млрд гривен — Finance.ua
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По программе "єОселя" выдано 1,3 тыс. ипотечных кредитов на 1,7 млрд гривен

Кредит&Депозит
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В рамках программы доступной ипотеки «єОселя» выдано 1254 льготных ипотечных кредита на общую сумму 1,69 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» (Укрфинжилье).
«С мая этого года участниками программы стали 294 украинских семьи. Доступные кредиты на приобретение собственного жилья в рамках „єОселі“ им выдали банки партнеры — Ощадбанк, Укргазбанк, Скай банк и Глобус банк. На этой неделе кредитование по программе возобновилось и в ПриватБанке. В целом в рамках программы доступного ипотечного кредитования „єОселя“ 1254 семьи получили кредиты на общую сумму почти 1,69 млрд грн. Большинство заемщиков — военнослужащие ВСУ по контракту и правоохранители — 1019», — говорится в сообщении.
Кроме них, программой воспользовались 113 медиков, 105 педагогов и 17 ученых.
Как сообщали Українськi Новини, в 2023 году в рамках программы «єОселя» планируется предоставить 12−15 тыс. льготных ипотечных кредитов.
В октябре 2022 года правительство запустило программу доступной ипотеки «єОселя».
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По материалам:
Українські Новини
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