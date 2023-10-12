В 2024 году Украине нужно около $42 миллиардов, чтобы закрыть дефицит бюджета — Шмыгаль Сегодня 10:45 — Казна и Политика

В 2024 году Украине нужно около $42 миллиардов, чтобы закрыть дефицит бюджета — Шмыгаль

В следующем году Украине потребуется около 42 млрд долларов финансовой поддержки, чтобы закрыть дефицит бюджета.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль отметил в своем выступлении на ежегодном осеннем собрании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

«Международная поддержка — один из основных факторов, который помог Украине выстоять против полномасштабной российской агрессии. Дефицит бюджета в следующем году составит около 21% ВВП. Рассчитываем на поддержку партнеров, которая позволит правительству выполнять основные социальные обязательства: выплачивать пенсии, зарплаты врачам и учителям», помогать тем, кому россия разрушила дома", — подчеркнул украинский премьер.

Шмыгаль напомнил, что все собранные налоги Украина направляет на безопасность и оборону, и именно на частном секторе держится украинская армия.

Справка Finance.ua:

одну половину 42-миллиардного дефицита бюджета Украины может перекрыть помощь Европейского Союза, вторую половину — помощь других западных партнеров. Украина должна разработать «план Украины», то есть план основных реформ и основных секторов, которые позволят экономике расти быстрее. Он должен быть готов к концу октября 2023 года. Об этом заявил заместитель министра экономики Алексей Соболев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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