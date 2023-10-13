Указанный в госбюджете-2024 курс 41,4 UAH/USD не обязательно сбудется, — Гетманцев Сегодня 15:00 — Валюта

Указанный в госбюджете-2024 курс 41,4 UAH/USD не обязательно сбудется, — Гетманцев

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что курс 41,4 UAH/USD, указанный в проекте государственного бюджета на 2024 год, не должен обязательно сбыться.

Об этом он рассказал в интервью «Українським Новинам».

«То, что есть в макропрогнозе Минэкономики, и то, что есть в бюджете, — это прогнозный курс. Он не обязательно сбудется. Национальный банк может принимать это во внимание или нет. Да, они находятся в достаточно тесных консультациях с Минфином, но это не означает, что этот курс каким-либо образом должен влиять на монетарную политику НБУ», — сказал нардеп.

Он пояснил, что проект бюджета числится на базе определенного макропрогноза, в который входит показатель обменного курса.

«Мы не говорим о том, что это закон, вроде „мы приняли, что курс будет 41 гривна за доллар, и если этого курса нет, то, образно говоря, мы будем сажать в тюрьму того, кто это не выполнил“. Это прогноз, поэтому есть соответствующая корректировка бюджета по ходу его выполнения», — отметил он.

Как сообщают Українські Новини, Проект госбюджета на 2024 год построен на прогнозе роста реального ВВП на следующий год 5% на инфляции 10,8% (декабрь к декабрю) и среднегодовом курсе 41,4 UAH/USD.

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Українські Новини По материалам:

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