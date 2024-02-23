Рада приняла закон о лоббизме, который является требованием на пути в ЕС — Finance.ua

Рада приняла закон о лоббизме, который является требованием на пути в ЕС Сегодня 16:13 — Казна и Политика

Рада приняла закон о лоббизме, который является требованием на пути в ЕС

Верховная Рада приняла в целом закон о добропорядочном лоббировании.

Об этом сообщил народный депутат Украины из парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк в Телеграме

Он уточнил, что законодательная инициатива № 10 337 была поддержана 236 голосами народных депутатов.

Закон направлен на реализацию рекомендаций Европейской комиссии, зафиксированных в пакете расширения, и является частью правительственного антиолигархического плана действий.

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Цель принятия закона — обеспечение правовых основ лоббирования в Украине в соответствии с международными практиками и стандартами, обеспечение нормативно-правового регулирования взаимодействия должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления с заинтересованными сторонами и субъектами лоббирования, установление прозрачных механизмов обеспечения их деятельности и должностных лиц.

Документом определяется терминология в области лоббирования, права и обязанности субъектов лоббирования, методы воздействия, правила нравственного поведения субъектов лоббирования.

В то же время предусмотрено создание Реестра прозрачности, держателем и администратором которого является Национальное агентство по предотвращению коррупции.

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Кроме того, предусмотрена отчетность субъекта лоббирования, вносимого в Реестр прозрачности, а также механизмы контроля за деятельностью субъектов лоббирования путем мониторинга соблюдения законодательства по вопросам лоббирования.

Ко второму чтению законодатель уточнил терминологию закона и сферу действия закона. В частности, было исключено из документа понятие «адвокация» и положения, которые должны были урегулировать соответствующие отношения.

Лоббирование определяется как деятельность, осуществляемая с целью влияния или попытки воздействия на объект лоббирования в коммерческих интересах бенефициара (т.е. за вознаграждение, получаемое прямо или косвенно, и/или с оплатой фактических затрат, необходимых для его осуществления), или в собственных коммерческих интересах личности и касается предмета лоббирования.

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Документом также уточняются принципы лоббирования, правовой статус субъекта лоббирования, требования к договору лоббирования, вопросы создания Реестра прозрачности как информационно-коммуникационной системы, обеспечивающей сбор, накопление, защиту, учет, отображение, обработку и предоставление информации о субъектах лоббирования и их отчетность.

В то же время Рада поддержала в первом чтении законопроект № 10 373 о нарушении законодательства в сфере осуществления лоббирования.

Законопроект комплексно регулирует вопрос наступления ответственности при несоблюдении требований законодательства по вопросам лоббирования, прекращение нарушения и установление ответственности за него.

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Документ предлагает внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, документом предусмотрено расширение полномочий работников НАПК путем предоставления им полномочий по составлению протоколов по приведенным нарушениям.

Ожидается, что принятие проекта закона установит административную ответственность за осуществление лоббирования без регистрации и нарушения законодательства в сфере лоббирования, что обеспечит урегулирование взаимодействия должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления с заинтересованными сторонами и субъектами лоббирования, установление прозрачных механизмов обеспечения деятельности субъектов лоббирования на должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления; механизмов контроля над лоббистской деятельностью.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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