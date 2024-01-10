Рада поддержала в первом чтении законопроект о лоббизме, который является требованием на пути в ЕС — Finance.ua

Рада поддержала в первом чтении законопроект о лоббизме, который является требованием на пути в ЕС
Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании приняла в первом чтении проект закона «О добродетельном лоббировании», необходимый для переговоров о членстве в ЕС.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
«Парламент принял к первому чтению #10 337 Закон о лоббировании. За — 309», — написал Железняк.
Как отмечается, законопроект определяет:
- терминологию в области лоббирования;
- права и обязанности субъектов лоббирования;
- методы воздействия;
- правила этичного поведения субъектов лоббирования;
- создание Реестра прозрачности, владельцем и администратором которого является Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК);
- порядок регистрации в Реестре прозрачности и исключения из него;
- доступ к Реестру прозрачности (открытый и бесплатный);
- отчетность субъекта лоббирования, вносимого в Реестр прозрачности;
- механизмы контроля за деятельностью субъектов лоббирования путем мониторинга соблюдения законодательства по лоббированию.
По его словам, этот закон — одно из требований ЕС. Оно было в отчете Еврокомиссии о начале переговоров. Хотя такого закона нет в странах ЕС.
Напомним, 13 декабря Кабинет Министров Украины зарегистрировал проект закона «О добродетельном лоббировании». Закон направлен на создание правовых рамок для прозрачного лоббирования в соответствии с международными стандартами.
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