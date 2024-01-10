Рада поддержала в первом чтении законопроект о лоббизме, который является требованием на пути в ЕС — Finance.ua

Рада поддержала в первом чтении законопроект о лоббизме, который является требованием на пути в ЕС Сегодня 15:32 — Казна и Политика

Рада поддержала в первом чтении законопроект о лоббизме, который является требованием на пути в ЕС

Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании приняла в первом чтении проект закона «О добродетельном лоббировании», необходимый для переговоров о членстве в ЕС.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

«Парламент принял к первому чтению #10 337 Закон о лоббировании. За — 309», — написал Железняк.

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Как отмечается, законопроект определяет:

терминологию в области лоббирования;

права и обязанности субъектов лоббирования;

методы воздействия;

правила этичного поведения субъектов лоббирования;

создание Реестра прозрачности, владельцем и администратором которого является Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК);

порядок регистрации в Реестре прозрачности и исключения из него;

доступ к Реестру прозрачности (открытый и бесплатный);

отчетность субъекта лоббирования, вносимого в Реестр прозрачности;

механизмы контроля за деятельностью субъектов лоббирования путем мониторинга соблюдения законодательства по лоббированию.

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По его словам, этот закон — одно из требований ЕС. Оно было в отчете Еврокомиссии о начале переговоров. Хотя такого закона нет в странах ЕС.

Напомним, 13 декабря Кабинет Министров Украины зарегистрировал проект закона «О добродетельном лоббировании». Закон направлен на создание правовых рамок для прозрачного лоббирования в соответствии с международными стандартами.

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УНН По материалам:

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