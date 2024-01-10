Рада поддержала в первом чтении законопроект о лоббизме, который является требованием на пути в ЕС — Finance.ua
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Рада поддержала в первом чтении законопроект о лоббизме, который является требованием на пути в ЕС

Казна и Политика
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Рада поддержала в первом чтении законопроект о лоббизме, который является требованием на пути в ЕС
Рада поддержала в первом чтении законопроект о лоббизме, который является требованием на пути в ЕС
Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании приняла в первом чтении проект закона «О добродетельном лоббировании», необходимый для переговоров о членстве в ЕС.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
«Парламент принял к первому чтению #10 337 Закон о лоббировании. За — 309», — написал Железняк.
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Как отмечается, законопроект определяет:
  • терминологию в области лоббирования;
  • права и обязанности субъектов лоббирования;
  • методы воздействия;
  • правила этичного поведения субъектов лоббирования;
  • создание Реестра прозрачности, владельцем и администратором которого является Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК);
  • порядок регистрации в Реестре прозрачности и исключения из него;
  • доступ к Реестру прозрачности (открытый и бесплатный);
  • отчетность субъекта лоббирования, вносимого в Реестр прозрачности;
  • механизмы контроля за деятельностью субъектов лоббирования путем мониторинга соблюдения законодательства по лоббированию.
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По его словам, этот закон — одно из требований ЕС. Оно было в отчете Еврокомиссии о начале переговоров. Хотя такого закона нет в странах ЕС.
Напомним, 13 декабря Кабинет Министров Украины зарегистрировал проект закона «О добродетельном лоббировании». Закон направлен на создание правовых рамок для прозрачного лоббирования в соответствии с международными стандартами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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