В НАПК рассказали, когда ожидается принятие законопроекта о лоббизме — Finance.ua

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В НАПК рассказали, когда ожидается принятие законопроекта о лоббизме

Казна и Политика
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В НАПК рассказали, когда ожидается принятие законопроекта о лоббизме
В НАПК рассказали, когда ожидается принятие законопроекта о лоббизме
Верховная Рада Украины должна принять законопроект о добросовестном лоббировании и адвокации до конца января 2024 года.
Об этом заявил глава Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков в интервью Forbes.
Он отметил, что сроки будут зависеть от парламента. В марте должна пройти встреча с GRECO (The Group of States against Corruption — «Группа государств против коррупции»), во время которой украинскую сторону спросят об имплементации законопроекта.
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«Если закон не будет принят, то велика вероятность попасть в „черный список“ стран, которые не выполняют антикоррупционные реформы. Важно, что GRECO передает свои рекомендации в Евросоюз, что может замедлить наш евроинтеграционный путь», — высказался Новиков.
Принятие закона о лоббизме является одним из требований вступления Украины в Европейский Союз.
Закон «О правотворческой деятельности», который вступил в силу в сентябре, начал шестимесячный отсчет для того, чтобы правительство внесло в Раду законопроект о лоббизме. Соответственно, это должно произойти до 20 марта 2024 года.
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Как пишет Forbes, НАПК передало в Кабмин законопроект о лоббировании и адвокации 1 декабря. Зарегистрировать документ должны уже на этой неделе.
По словам главы НАПК Александра Новикова, в случае принятия законопроекта, бизнес и бизнес-ассоциации смогут заключать контракты с лоббистами для продвижения своих интересов. Сами лоббисты могут участвовать в подготовке и написании проектов законов. При этом должен появиться реестр лоббистов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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