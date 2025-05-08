Вещевое обеспечение защитниц: Минобороны направило почти четверть миллиарда гривен — Finance.ua
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Вещевое обеспечение защитниц: Минобороны направило почти четверть миллиарда гривен

Казна и Политика
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Вещевое обеспечение защитниц: Минобороны направило почти четверть миллиарда гривен
Вещевое обеспечение защитниц: Минобороны направило почти четверть миллиарда гривен
За 2024−2025 годы закупочное агентство Минобороны «Государственный оператор тыла» приобрело женскую одежду на сумму более 230 млн грн.
Об этом сообщили в Минобороны.
«Мы системно меняем подход к вещевому обеспечению, расширяя ассортимент и внедряя новые требования, отвечающие анатомическим особенностям женщин. Минобороны обязано обеспечить наших защитниц качественной одеждой, адаптированной к реальным условиям службы», — подчеркнул директор Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский.
Центральное управление развития материального обеспечения Минобороны Украины разработало ряд предметов женского вещевого имущества и утвердило соответствующие технические спецификации, уже доступные на цифровом портале «Партнер МОУ». В частности, белье и топ, летний полевой костюм, белье нательное демисезонное, белье для холодной погоды (рубашка зимняя и кальсоны зимние).
Кроме того, утверждены две модели модульных бронежилетов комплектностью 1−8, специально разработанных для женщин.
Особое внимание также уделено обуви — женщин обеспечивают туфлями и утепленными хромовыми сапогами, с учетом комфорта во время длительного ношения.
Часть вещевого имущества — универсальна для обоих полов. Однако при разработке формы обязательно учитываются антропометрические особенности женщин, в частности путем введения малых размеров и измененного кроя.
По материалам:
Finance.ua
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