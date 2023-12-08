Кабмин одобрил евроинтеграционный законопроект о лоббизме — Finance.ua

Кабмин одобрил евроинтеграционный законопроект о лоббизме Сегодня 10:48 — Казна и Политика

Кабмин одобрил евроинтеграционный законопроект о лоббизме

Правительство одобрило законопроект о лоббировании с доработками, учитывающими предложения общественности и комментарии Министерства юстиции, он необходим для открытия переговоров ЕС.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет « Европейская правда ».

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Она отметила, что в конце прошлой недели имела встречу с представителями общественных организаций, на которой детально проговорили предложенные НАПК законодательные изменения.

По результатам совместной работы, по словам Стефанишиной, было усовершенствовано определение в законопроекте лоббирования, объекта и предмета лоббирования, доработан перечень прав и обязанностей субъекта и объекта лоббирования, определены сферы и вопросы, на которые действие закона не распространяется.

Стефанишина отдельно отметила, что текст законопроекта, который сейчас «гуляет» по интернету, не является корректным. Она подчеркнула, что на заседании правительства одобрили внесенный НАПК текст с учетом предложений гражданского общества.

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Она подчеркнула, что в законопроекте отделили адвокацию от лоббирования, поскольку «адвокация не является лоббированием».

«Закон о лоббировании должен соответствовать европейским стандартам. Его целью должно быть создание прозрачного рынка услуг лоббирования. И очевидно, что он должен быть направлен прежде всего именно на уменьшение влияния олигархов на государственное управление и экономику, а не на ограничение возможностей общественного сектора продвигать общественно значимые изменения. В законопроекте четко зафиксировано, что такое адвокация, и что она не является лоббированием», — подчеркнула Стефанишина.

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Принятие законопроекта о лоббировании определено как один из 4 дополнительных шагов Европейской комиссией для того, чтобы Украину признали готовой к началу переговоров о вступлении в ЕС.

«Остальные три законопроекта уже в парламенте и, надеюсь, будут в ближайшее время приняты. Это будет мощный сигнал в то время, как обсуждаются решения по Украине, принятие которых ожидаем на Европейском совете на следующей неделе», — отметила вице-премьер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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