Зеленский подписал закон о евроинтеграции и дерегуляции авиаотрасли: что изменится — Finance.ua
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Зеленский подписал закон о евроинтеграции и дерегуляции авиаотрасли: что изменится

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Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым вводится ряд европейских стандартов в области гражданской авиации Украины, в частности, упрощает госрегулирование и создает предпосылки для скорейшего возобновления деятельности отечественных авиаперевозчиков и аэродромов.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
В ведомстве подчеркнули, что новые изменения адаптируют украинское законодательство к нормам ЕС в сфере гражданской авиации, положениям Регламента (ЕС) 2018/1139 и Соглашению о совместном авиационном пространстве.
Пока только одна из четырех пассажирских отечественных авиакомпаний продолжает работать за рубежом.
«Восстановление отрасли требует решений уже сегодня, чтобы компании, которые готовы будут летать в Украине сразу после нашей победы, работали уже по обновленным правилам. Принятый закон — о возможностях для максимально быстрого возобновления авиасообщения, как только это позволит составляющая безопасности», — подчеркнул замминистра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.
Закон содержит следующие основные положения:
  • упрощение процедуры выдачи сертификата летной годности и разрешения на выполнение полетов для отдельных импортируемых в Украину воздушных судов;
  • если самолет сертифицирован в Европейском Агентстве Безопасности Авиации (EASA), то не нужно проходить повторную сертификацию в Украине;
  • исключение необходимости получения прав на эксплуатацию воздушных линий украинскими авиаперевозчиками для выполнения регулярных воздушных перевозок в Украине и за рубежом, что касается чартерных перевозок в Украине.
«Получение аналогичного разрешения не предусмотрено в странах ЕС. То есть, сертифицированному авиаперевозчику для начала выполнения коммерческих полетов в Украине достаточно согласования слотов в национальных аэропортах. Получать соответствующее право на эксплуатацию воздушной линии теперь не будет необходимо», — пояснили в Мининфраструктуры.
Закон предусматривает переход на декларативный принцип соответствия предприятиями и организациями, осуществляющими наземное обслуживание в области гражданской авиации.
Ранее предполагалась сертификация, занимавшая от 3 до 6 месяцев. Изменениями отменяется сертификация, но необходимо представить пакет документов, подтверждающий соответствие требованиям законодательства, и можно сразу работать.
Также в законе исключается положение о необходимости сертификации хозяйствующих субъектов, предоставляющих агентские услуги по продаже воздушных перевозок. Также эта норма касается субъектов, готовящих персонал для организации или продажи воздушных перевозок.
По материалам:
Економічна Правда
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