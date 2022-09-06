Шмыгаль назвал приоритеты Украины в евроинтеграции — Finance.ua

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Шмыгаль назвал приоритеты Украины в евроинтеграции

Казна и Политика
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Шмыгаль назвал приоритеты Украины в евроинтеграции
Шмыгаль назвал приоритеты Украины в евроинтеграции
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что приоритетом в работе правительства Украины является продолжение интеграции во внутренний рынок, энергетическое, цифровое и платежное пространство ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Отмечается, что об этом Шмыгаль сказал в ходе пленарного восьмого заседания Совета ассоциации Украина — ЕС. Он отметил, что сейчас все ветви власти работают над выполнением рекомендаций Евросоюза.
«После обретения Украиной статуса кандидата и выполнения 7 рекомендаций ЕС, наш ключевой приоритет — переход к переговорному процессу по вопросу членства», — подчеркнул глава Кабмина.
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Он отметил, что Украина ценит поддержку Европейского Союза украинского энергетического сектора и поблагодарил за инициирование создания на базе Энергетического Сообщества Фонда энергетической поддержки Украины: «Наше государство рассчитывает на значительное увеличение объемов экспорта электроэнергии из Украины и дальнейшую поддержку Еврокомиссии в коммуникации с ENTSO-E».
По словам Шмыгаля, активизирован диалог о сотрудничестве с ЕС в сфере возобновляемой энергетики на фоне сокращения зависимости Европы от российских энергоресурсов.
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Новый статус Украины как кандидата в члены ЕС способствует процессу присоединения к Единой зоне платежей (SEPA).
Шмыгаль подчеркнул, что Национальный банк Украины уже сотрудничает с Европейским платежным советом по согласованию порядка присоединения к SEPA и техническим аспектам интеграции с ее участниками: «Это предоставит новые возможности украинской экономике».
Среди приоритетных целей также получение режима внутреннего рынка с ЕС в цифровом секторе и ускоренная интеграция в Единый цифровой рынок.
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Важно и создание общего пространства международного роуминга между Украиной и ЕС и присоединение Украины к программе ЕС «Roam like at home». Премьер-министр подчеркнул, что цель Украины — поскорее начать предметный диалог по поводу присоединения к политике ЕС Роуминг как дома. По его словам, это один из ключевых шагов для Украины в статусе страны-кандидата по пути к интеграции в Единый цифровой рынок ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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