Шмыгаль назвал приоритеты Украины в евроинтеграции — Finance.ua

Шмыгаль назвал приоритеты Украины в евроинтеграции Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Шмыгаль назвал приоритеты Украины в евроинтеграции

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что приоритетом в работе правительства Украины является продолжение интеграции во внутренний рынок, энергетическое, цифровое и платежное пространство ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что об этом Шмыгаль сказал в ходе пленарного восьмого заседания Совета ассоциации Украина — ЕС. Он отметил, что сейчас все ветви власти работают над выполнением рекомендаций Евросоюза.

«После обретения Украиной статуса кандидата и выполнения 7 рекомендаций ЕС, наш ключевой приоритет — переход к переговорному процессу по вопросу членства», — подчеркнул глава Кабмина.

Читайте также Украина и ЕС подписали 5 соглашений, приближающих Украину к вступлению в ЕС

Он отметил, что Украина ценит поддержку Европейского Союза украинского энергетического сектора и поблагодарил за инициирование создания на базе Энергетического Сообщества Фонда энергетической поддержки Украины: «Наше государство рассчитывает на значительное увеличение объемов экспорта электроэнергии из Украины и дальнейшую поддержку Еврокомиссии в коммуникации с ENTSO-E».

По словам Шмыгаля, активизирован диалог о сотрудничестве с ЕС в сфере возобновляемой энергетики на фоне сокращения зависимости Европы от российских энергоресурсов.

Читайте также Минфин подписал соглашение с ЕС об участии Украины в программе «Таможня»

Новый статус Украины как кандидата в члены ЕС способствует процессу присоединения к Единой зоне платежей (SEPA).

Шмыгаль подчеркнул, что Национальный банк Украины уже сотрудничает с Европейским платежным советом по согласованию порядка присоединения к SEPA и техническим аспектам интеграции с ее участниками: «Это предоставит новые возможности украинской экономике».

Среди приоритетных целей также получение режима внутреннего рынка с ЕС в цифровом секторе и ускоренная интеграция в Единый цифровой рынок.

Важно и создание общего пространства международного роуминга между Украиной и ЕС и присоединение Украины к программе ЕС «Roam like at home». Премьер-министр подчеркнул, что цель Украины — поскорее начать предметный диалог по поводу присоединения к политике ЕС Роуминг как дома. По его словам, это один из ключевых шагов для Украины в статусе страны-кандидата по пути к интеграции в Единый цифровой рынок ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.