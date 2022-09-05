Украина и ЕС подписали 5 соглашений, приближающих Украину к вступлению в ЕС — Finance.ua

Украина и ЕС подписали 5 соглашений, приближающих Украину к вступлению в ЕС Сегодня 16:02 — Казна и Политика

Украина и ЕС подписали 5 соглашений, приближающих Украину к вступлению в ЕС

В рамках Восьмого заседания Совета ассоциации между Украиной и ЕС в Брюсселе Украина и ЕС подписали сразу пять соглашений, которые приближают Украину к вступлению в Евросоюз и способствуют устойчивости украинского государства в войне против рф.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В частности, речь идет о соглашениях об участии Украины в программе Европейского Союза «Цифровая Европа», о поддержке сельскохозяйственного производства в Украине, об участии Украины в программе Европейского Союза для сотрудничества в области налогообложения и другие.

Соглашение об участии Украины в программе ЕС «Цифровая Европа» (2021-2027)

Это часть цифрового безвиза с ЕС. Программа «Цифровая Европа» располагает бюджетом в 7,5 млрд евро для развития проектов по пяти направлениям:

суперкомпьютер;

искусственный интеллект;

кибербезопасность;

цифровые навыки;

обеспечение широкого использования цифровых технологий в экономике и обществе.

Соглашение об участии Украины в программе ЕС для сотрудничества в таможенной сфере

С 1 октября заработает таможенный безвиз из ЕС. После подписания Соглашения Украина присоединится к программе сотрудничества в таможенной сфере с бюджетом около 1 млрд евро.

Это позволит повысить квалификацию украинских таможенников, участвовать в разработке и использовании европейских электронных систем.

Соглашение об участии Украины в программе ЕС по сотрудничеству в налоговой сфере

Теперь Государственная налоговая служба Украины сможет обмениваться информацией с коллегами из ЕС. Возникает возможность использования современных европейских ІТ-систем в области налогообложения.

Соглашение о предоставлении Украине бюджетной поддержки на 500 млн евро

Средства имеют целевое назначение и пойдут на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, а также на поддержку малых фермеров, чтобы они смогли продолжать и развивать свое дело.

Соглашение, благодаря которому Еврокомиссия увеличивает бюджет на гранты для Украины на 122 млн евро

Это позволит обеспечить финансирование приоритетных для Украины проектов и ускорить их получение благодаря тому, что гранты могут предоставляться напрямую органам государственной власти, местному самоуправлению и общественным организациям.

«Все пять соглашений — важный элемент нашего двухлетнего плана интеграции в Европейский Союз, а также чрезвычайный шаг солидарности Европы с Украиной в этой войне», — отметил Денис Шмыгаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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