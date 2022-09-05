За 30 лет сотрудничества с Украиной Всемирный банк утвердил займов на 14,4 млрд долларов и 2,1 млрд евро — Finance.ua
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За 30 лет сотрудничества с Украиной Всемирный банк утвердил займов на 14,4 млрд долларов и 2,1 млрд евро

Казна и Политика
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За 30 лет сотрудничества с Украиной Всемирный банк утвердил займов на 14,4 млрд долларов и 2,1 млрд евро
За 30 лет сотрудничества с Украиной Всемирный банк утвердил займов на 14,4 млрд долларов и 2,1 млрд евро
Всемирный банк за 30 лет сотрудничества с Украиной утвердил 70 займов общим объемом более 14,4 млрд долларов и 2,1 млрд евро, из которых в настоящее время получено 11,8 млрд долл. США и 1,2 млрд евро.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Банк оказывает финансовую и консультационную помощь в подготовке, реализации и мониторинге совместных инвестиционных и системных проектов, направленных на проведение в Украине широкомасштабных макроэкономических и социально-экономических реформ.
В частности, средства Банка направлялись на модернизацию и реформирование муниципальной инфраструктуры, энергетического сектора, агросектора, социальной системы, здравоохранения и образования.
С начала полномасштабной войны рф против Украины Всемирный банк в чрезвычайно короткие сроки предоставил 500 млн евро помощи, которые были направлены на покрытие неотложных социальных и гуманитарных расходов.
Во время военного положения в Украине Всемирный банк утвердил три займа на общую сумму 1,85 млрд евро и 91,16 млн долларов США.
С целью оказания поддержки Украине во время войны Всемирный банк создал новый эффективный финансовый механизм на безвозмездной основе, за счет чего удалось привлечь грантовые средства на общую сумму 1,088 млрд евро и 7,5 млрд долларов таких стран как США, Великобритания, Дания, Нидерланды, Австрия, Норвегия, Литва, Латвия и Исландия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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