Минфин подписал соглашение с ЕС об участии Украины в программе «Таможня» — Finance.ua
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Минфин подписал соглашение с ЕС об участии Украины в программе «Таможня»

Казна и Политика
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Минфин подписал соглашение с ЕС об участии Украины в программе «Таможня»
Минфин подписал соглашение с ЕС об участии Украины в программе «Таможня»
В понедельник, 5 сентября, Украина и Европейский Союз подписали соглашение об участии нашего государства в программе ЕС «Таможня» для сотрудничества в области налогообложения и в таможенной сфере.
Документ в Брюсселе подписали министр финансов Сергей Марченко и комиссар Евросоюза по экономике Паоло Джентилони, сообщила пресс-служба Министерства финансов.
«Присоединение Украины к программе сотрудничества с ЕС по таможенным вопросам „Таможня“ станет важным практическим элементом политики правительства Украины в сфере европейской интеграции, а также необходимым шагом для углубления сотрудничества Украины и ЕС в таможенной сфере, в частности, в условиях обретения нашим государством статуса кандидата в члены ЕС», — сказал Марченко.
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Отмечается, что соглашение позволит Украине пользоваться всеми преимуществами сотрудничества между таможенными администрациями, а именно: разработкой и укреплением потенциала ІТ, в частности разработки и эксплуатации европейских электронных систем.
Кроме того, Украина рассчитывает на обмен знаниями и лучшими практиками между работниками таможенных и налоговых органов стран-участниц и возможность использовать соответствующие системы для обмена информацией и доступа к базам данных.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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