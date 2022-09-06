Минфин подписал соглашение с ЕС об участии Украины в программе «Таможня» — Finance.ua

Минфин подписал соглашение с ЕС об участии Украины в программе «Таможня» Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Минфин подписал соглашение с ЕС об участии Украины в программе «Таможня»

В понедельник, 5 сентября, Украина и Европейский Союз подписали соглашение об участии нашего государства в программе ЕС «Таможня» для сотрудничества в области налогообложения и в таможенной сфере.

Документ в Брюсселе подписали министр финансов Сергей Марченко и комиссар Евросоюза по экономике Паоло Джентилони, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

«Присоединение Украины к программе сотрудничества с ЕС по таможенным вопросам „Таможня“ станет важным практическим элементом политики правительства Украины в сфере европейской интеграции, а также необходимым шагом для углубления сотрудничества Украины и ЕС в таможенной сфере, в частности, в условиях обретения нашим государством статуса кандидата в члены ЕС», — сказал Марченко.

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Отмечается, что соглашение позволит Украине пользоваться всеми преимуществами сотрудничества между таможенными администрациями, а именно: разработкой и укреплением потенциала ІТ, в частности разработки и эксплуатации европейских электронных систем.

Кроме того, Украина рассчитывает на обмен знаниями и лучшими практиками между работниками таможенных и налоговых органов стран-участниц и возможность использовать соответствующие системы для обмена информацией и доступа к базам данных.

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УНІАН По материалам:

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