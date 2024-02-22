Требование МВФ: Рада приняла закон о корпоративном управлении госкомпаний — Finance.ua

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Требование МВФ: Рада приняла закон о корпоративном управлении госкомпаний

Казна и Политика
22
Требование МВФ: Рада приняла закон о корпоративном управлении госкомпаний
Требование МВФ: Рада приняла закон о корпоративном управлении госкомпаний
Верховная Рада 22 февраля приняла закон об усовершенствовании корпоративного управления госпредприятий (законопроект № 5593-д).
Об этом сообщили в Минэкономики.
Законопроект в целом поддержали 262 народных депутата.
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«Это ключевой этап для реформы госпредприятий, ведь закон улучшает условия корпоративного управления, усиливает роль и ответственность наблюдательных советов и приближает законодательство Украины к стандартам стран ОЭСР, учитывая условия военного положения», — заявили в министерстве.
«Закон нормирует многие вопросы, которые позволят предприятиям работать понятно для общества, инвесторов и международных партнеров. Наблюдательным советам предоставляют больше полномочий для работы, но и больше ответственности».
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Правительство получает инструменты контроля над наблюдательными советами. Принятие закона было одним из приоритетов работы Министерства экономики, ведь его внедрение позволит привлекать больше инвестиций, способствовать развитию экономики и наполнять госбюджет", — заявила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Принятие закона является одним из условий вступления в ЕС и получения транша от МВФ. А также — индикатором проекта Плана для программы Ukraine Facility. Закон учитывает принципы ОЭСР настолько, насколько это разрешают требования военного времени, заявили в министерстве.
Закон, в частности:
  • дает полномочия Кабмину утверждать Политику государственной собственности. Стратегические планы развития, а также финансовые и инвестиционные планы госпредприятий должны быть согласованы с этой Политикой.
  • расширяет полномочия наблюдательных советов — члены наблюдательного совета будут принимать ключевые операционные решения — будут утверждать финансовые, стратегические, инвестиционные планы на основе Политики государственной собственности и писем-ожиданий собственника, назначать и увольнять руководителей госпредприятий.
  • обязывает правительство принять дивидендную политику, изменяющую нормативы для дивидендов. Их уровень будет устанавливаться на основе потребностей отрасли или индивидуального предприятия.
  • вводится система внутреннего контроля: вместо ревизионных комиссий предусмотрены современные инструменты контроля — комплаенс, управление рисками, внутренний аудит.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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