НБУ ожидает транш МВФ почти на 900 млн долларов — Finance.ua

НБУ ожидает транш МВФ почти на 900 млн долларов Сегодня 10:00 — Казна и Политика

НБУ ожидает транш МВФ почти на 900 млн долларов

Результатом третьего пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) станет выделение МВФ транша Украине в 890 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины по результатам визита главы НБУ Андрея Пышного в Варшаву.

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Пышный присоединится к команде НБУ, которая работает в Варшаве с 17 февраля в составе украинской делегации для проведения обсуждений с миссией МВФ относительно третьего пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).

Программа EFF предусматривает выделение траншей Украине по результатам ее ежеквартальных пересмотров. В декабре 2023 года Украина успешно прошла второй пересмотр программы, в рамках которой уже получены три транша общим объемом около $4,5 млрд.

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«При успешном прохождении третьего пересмотра программы Украина может получить очередной транш в размере почти $890 млн, а общая сумма полученного финансирования вырастет до $5,4 млрд», — отметили в Нацбанке.

Напомним, миссия МВФ во главе с Гевином Греем и представителями властей Украины 17 февраля начали переговоры в контексте третьего пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility; EFF). Целью миссии является обсуждение состояния выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике, сообщили в Минфине.

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Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила , что Украина нуждается в $42 млрд внешнего финансирования в этом году. По ее словам, страна полностью заслужила эти деньги, учитывая ее экономические достижения.

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