НБУ ожидает транш МВФ почти на 900 млн долларов — Finance.ua
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НБУ ожидает транш МВФ почти на 900 млн долларов

Казна и Политика
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НБУ ожидает транш МВФ почти на 900 млн долларов
НБУ ожидает транш МВФ почти на 900 млн долларов
Результатом третьего пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) станет выделение МВФ транша Украине в 890 млн долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины по результатам визита главы НБУ Андрея Пышного в Варшаву.
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Пышный присоединится к команде НБУ, которая работает в Варшаве с 17 февраля в составе украинской делегации для проведения обсуждений с миссией МВФ относительно третьего пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).
Программа EFF предусматривает выделение траншей Украине по результатам ее ежеквартальных пересмотров. В декабре 2023 года Украина успешно прошла второй пересмотр программы, в рамках которой уже получены три транша общим объемом около $4,5 млрд.
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«При успешном прохождении третьего пересмотра программы Украина может получить очередной транш в размере почти $890 млн, а общая сумма полученного финансирования вырастет до $5,4 млрд», — отметили в Нацбанке.
Напомним, миссия МВФ во главе с Гевином Греем и представителями властей Украины 17 февраля начали переговоры в контексте третьего пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility; EFF). Целью миссии является обсуждение состояния выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике, сообщили в Минфине.
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Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что Украина нуждается в $42 млрд внешнего финансирования в этом году. По ее словам, страна полностью заслужила эти деньги, учитывая ее экономические достижения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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