НБУ ожидает транш МВФ почти на 900 млн долларов — Finance.ua

НБУ ожидает транш МВФ почти на 900 млн долларов
Результатом третьего пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) станет выделение МВФ транша Украине в 890 млн долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины по результатам визита главы НБУ Андрея Пышного в Варшаву.
Пышный присоединится к команде НБУ, которая работает в Варшаве с 17 февраля в составе украинской делегации для проведения обсуждений с миссией МВФ относительно третьего пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).
Программа EFF предусматривает выделение траншей Украине по результатам ее ежеквартальных пересмотров. В декабре 2023 года Украина успешно прошла второй пересмотр программы, в рамках которой уже получены три транша общим объемом около $4,5 млрд.
«При успешном прохождении третьего пересмотра программы Украина может получить очередной транш в размере почти $890 млн, а общая сумма полученного финансирования вырастет до $5,4 млрд», — отметили в Нацбанке.
Напомним, миссия МВФ во главе с Гевином Греем и представителями властей Украины 17 февраля начали переговоры в контексте третьего пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility; EFF). Целью миссии является обсуждение состояния выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике, сообщили в Минфине.
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