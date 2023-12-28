Программа МВФ: что выполнено и еще предстоит сделать — Finance.ua

Программа МВФ: что выполнено и еще предстоит сделать Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Программа МВФ: что выполнено и еще предстоит сделать

14 декабря 2023 г. Украина получила от МВФ третий транш по программе расширенного финансирования EFF (Extended Fund Facility) в размере 900 млн долларов США.

Деньги были предоставлены Украине после того, как исполнительный совет МВФ провел второй пересмотр программы EFF. Даже некоторые задержки в исполнении «структурных маяков» не помешали сформировать положительный вывод технической комиссии МВФ. Срок исполнения был просто перенесен на март 2024 года.

Программа расширенного финансирования предусматривает, что Украине будет выделено 15,6 млрд долларов, из которых уже получено около 4,5 млрд долларов.

Что должна сделать Украина, чтобы финансирование от Международного валютного фонда по программе EFF продолжилось? Finance.ua разбирался.

Выполненные требования относятся к фискальной и монетарной политике, а невыполненные — антикоррупционной и государственной. Например, закон об открытии деклараций, изменения в закон о противодействии отмыванию средств, законопроект о налоговой политике и администрировании были приняты с задержкой. Все мы помним, какие горячие споры шли вокруг того, какие декларации делать достоянием общественности, а какие нет.

Изменения в антикоррупционной политике государства, перезапуск Бюро экономической безопасности, а также действия по оптимизации бюджета и банковской сферы — это задача на отдаленную перспективу.

Обновленный перечень структурных маяков, которые должны быть выполнены в следующем году:

Повысить доходы на 0,5% ВВП для включения в бюджет 2024 (дедлайн — конец февраля 2024); Внести изменения в процессуальный кодекс с целью рационализации дел, которые должны рассматриваться в первой инстанции одним антикоррупционным судьей или коллегией из трех антикоррупционных судей (дедлайн — конец марта 2024 г.); Определить задолженность предприятий центрального теплоснабжения (дедлайн — конец июня 2024 г.); Перезапустить Бюро экономической безопасности (БЭБ) (дедлайн — конец июня 2024 г.); Ввести методологию оценки надзорных рисков для определения приоритетов надзорной деятельности (дедлайн — конец июня 2024 г.); Подготовить оценку эффективности налоговых льгот, включая их стоимость для бюджета (дедлайн — конец июля 2024 г.); Принять закон о создании нового суда, который будет рассматривать административные дела против национальных государственных органов (например, НБУ, НАБУ, НАПК) (дедлайн — конец июля 2024 г.); Разработать политику государственной собственности на госпредприятиях, дивидендную политику и стратегию приватизации (дедлайн — конец августа 2024 г.); Завершить внешний аудит эффективности Национального антикоррупционного бюро (дедлайн — конец сентября 2024 г.); Определить основные государственные компании, серьезно пострадавшие от войны, и подготовить обзор потенциальных фискальных и квазифискальных расходов (дедлайн — конец сентября 2024 г.); Просмотреть политику среднесрочного государственного планирования в сотрудничестве с МВФ (дедлайн — конец октября 2024 г.); Внести изменения в государственные инвестиционные программы (дедлайн — декабрь 2024); Подготовить концепцию оздоровления банков (перенесено на декабрь 2024 г.).

По всей видимости, все банки с мажоритарной государственной собственностью остаются в управлении Минфина, а национализированные несистемные банки будут переданы Фонду гарантирования вкладов.

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