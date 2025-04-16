Рада приняла закон о денежной помощи семьям погибших героев — Finance.ua
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Рада приняла закон о денежной помощи семьям погибших героев

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Рада приняла закон о денежной помощи семьям погибших героев
Рада приняла закон о денежной помощи семьям погибших героев
Верховная Рада Украины поддержала закон № 12234, изменяющий порядок выплаты единовременной денежной помощи семьям погибших во время войны. За данное решение проголосовали 289 народных депутатов.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Согласно новому закону, семьи погибших, защищая Украину от 24 февраля 2022 года до конца действия военного положения, смогут получить единовременную выплату в размере 15 миллионов гривен, если погибший участвовал в боевых действиях.
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Закон охватывает не только военных, но и гражданских лиц, которые помогали защищать страну — в частности полицейских, спасателей и других, кто стал на защиту независимости и территориальной целостности Украины.
Этот документ должен обеспечить справедливый подход к поддержке семей погибших, признавая их жертву и вклад в борьбу с российской агрессией.
Отметим, что еще в 2022 году Кабинет Министров ввел компенсации семьям погибших, действующие до сих пор. Семья погибшего военнослужащего имеет право на единовременную помощь в размере 15 млн грн. В состав семьи входят дети любого социального статуса, а также все родственники, проживавшие вместе с солдатом — как собственные, так и со стороны женщины/мужа. К семейному кругу относятся также близкие родственники, проживающие отдельно при особых обстоятельствах. Чтобы получить компенсацию, семье должны выдать свидетельство о смерти после извещения военкоматом или воинской частью о гибели военнослужащего.
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Напомним, правительство упростило процедуру выплаты единовременной помощи в случае гибели или инвалидности волонтера. Ранее процедура предусматривала два отдельных этапа: сначала волонтеры и члены семей погибших волонтеров должны были обратиться в Минветеранов для принятия решения о назначении ОГД. А потом обратиться с заявлением и банковским счетом в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики для получения средств. Теперь выплаты будет непосредственно осуществлять Минветеранов. Заявитель сразу отмечает банковский счет в первом обращении, что значительно ускоряет процесс.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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