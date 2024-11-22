Правительство хочет увеличить выплату семьям погибших гражданских защитников Украины — Finance.ua

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Правительство хочет увеличить выплату семьям погибших гражданских защитников Украины

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Правительство хочет увеличить выплату семьям погибших гражданских защитников Украины
Правительство хочет увеличить выплату семьям погибших гражданских защитников Украины
Кабинет Министров согласовал законопроект об увеличении выплаты семьям погибших гражданских лиц единовременной денежной помощи.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Так, в начале полномасштабного вторжения для семей погибших гражданских украинцев, защищавших Украину, была предусмотрена выплата в размере 1,9 млн грн.
«Мы предлагаем увеличить ее до 15 млн грн, и считаем, что это правильно и справедливо. Это поможет поддержать семьи тех, кто погиб, защищая наше государство и будущее», — заявил он.
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Согласно документу, предусматривается выплата семьям гражданских лиц, которые с 24 февраля по 25 марта 2022 года погибли во время участия в мероприятиях обороны Украины вместе с военными формированиями.
Кроме того, предусматривается уточнение оснований предоставления статуса члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины.
Тем, кто уже получил частичную компенсацию, хотят доплатить разницу до полной суммы в 15 млн грн.
Соответствующий законопроект уже представлен в Верховную Раду.
Напомним, на днях президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 11 407, который позволяет военным самостоятельно решить, кто получит выплаты, если они пропадут без вести или попадут в плен.
По материалам:
Finance.ua
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