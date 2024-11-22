Правительство хочет увеличить выплату семьям погибших гражданских защитников Украины — Finance.ua

Правительство хочет увеличить выплату семьям погибших гражданских защитников Украины Сегодня 16:34

Правительство хочет увеличить выплату семьям погибших гражданских защитников Украины

Кабинет Министров согласовал законопроект об увеличении выплаты семьям погибших гражданских лиц единовременной денежной помощи.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Так, в начале полномасштабного вторжения для семей погибших гражданских украинцев, защищавших Украину, была предусмотрена выплата в размере 1,9 млн грн.

«Мы предлагаем увеличить ее до 15 млн грн, и считаем, что это правильно и справедливо. Это поможет поддержать семьи тех, кто погиб, защищая наше государство и будущее», — заявил он.

Читайте также Правительство упростило процедуру выплат за гибель или ранение военных

Согласно документу , предусматривается выплата семьям гражданских лиц, которые с 24 февраля по 25 марта 2022 года погибли во время участия в мероприятиях обороны Украины вместе с военными формированиями.

Кроме того, предусматривается уточнение оснований предоставления статуса члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины.

Тем, кто уже получил частичную компенсацию, хотят доплатить разницу до полной суммы в 15 млн грн.

Соответствующий законопроект уже представлен в Верховную Раду.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 11 407, который позволяет военным самостоятельно решить , кто получит выплаты, если они пропадут без вести или попадут в плен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.