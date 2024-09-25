Правительство утвердило новый размер выплат за гибель или ранение военных — Finance.ua

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Правительство утвердило новый размер выплат за гибель или ранение военных

Казна и Политика
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Правительство утвердило новый размер выплат за гибель или ранение военных
Правительство утвердило новый размер выплат за гибель или ранение военных
Кабинет Министров утвердил новые размеры выплат при получении инвалидности или гибели украинских военнослужащих.
Об этом говорится в постановлении правительства.
Отмечается, что единовременные выплаты будут осуществляться в случае гибели украинских военных, признания их без вести пропавшими или же в случае установления инвалидности.
В случае гибели (смерти) военного размер единовременного денежного пособия составляет 750 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января календарного года, то есть 2 млн 710 тысяч гривен.
В то же время размер единовременного пособия в случае установления инвалидности вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания будет зависеть от группы инвалидности:
  • І группа — 400 прожиточных минимумов (12,1 млн гривен);
  • ІІ группа — 300 прожиточных минимумов (9,8 млн гривен);
  • ІІІ группа — 250 прожиточных минимумов (7,5 млн гривен).
Для назначения и выплаты единовременного пособия необходимо подать соответствующее заявление в Министерство по делам ветеранов. Его можно подать в бумажной или электронной форме или через приложение «Дія».
Напомним, Кабинет Министров упростил порядок назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности военных в результате войны.
По материалам:
hromadske
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