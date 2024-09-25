Правительство утвердило новый размер выплат за гибель или ранение военных — Finance.ua

Правительство утвердило новый размер выплат за гибель или ранение военных Сегодня 11:04 — Казна и Политика

Правительство утвердило новый размер выплат за гибель или ранение военных

Кабинет Министров утвердил новые размеры выплат при получении инвалидности или гибели украинских военнослужащих.

Об этом говорится в постановлении правительства.

Отмечается, что единовременные выплаты будут осуществляться в случае гибели украинских военных, признания их без вести пропавшими или же в случае установления инвалидности.

В случае гибели (смерти) военного размер единовременного денежного пособия составляет 750 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января календарного года, то есть 2 млн 710 тысяч гривен.

В то же время размер единовременного пособия в случае установления инвалидности вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания будет зависеть от группы инвалидности:

І группа — 400 прожиточных минимумов (12,1 млн гривен);

ІІ группа — 300 прожиточных минимумов (9,8 млн гривен);

ІІІ группа — 250 прожиточных минимумов (7,5 млн гривен).

Для назначения и выплаты единовременного пособия необходимо подать соответствующее заявление в Министерство по делам ветеранов. Его можно подать в бумажной или электронной форме или через приложение «Дія».

Напомним, Кабинет Министров упростил порядок назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности военных в результате войны.

hromadske По материалам:

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