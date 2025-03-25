Рада приняла за основу законопроект о создании почтового банка — Finance.ua

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Рада приняла за основу законопроект о создании почтового банка

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Рада приняла за основу законопроект о создании почтового банка
Рада приняла за основу законопроект о создании почтового банка
Верховная Рада Украины во вторник, 25 марта, поддержала в первом чтении законопроект № 13018д, предусматривающий создание почтового банка на базе «Укрпочты».
Об этом сообщил народный депутат Украины от фракции «Голос» Ярослав Железняк в Telegram.
«Рада поддержала в первом чтении создание „почта-банка“ на базе Укрпочты (закон о финансовой инклюзии № 13018-д)», — говорится в его сообщении.

Что предлагает законопроект

Проект предлагает создать новый тип банка в Украине — банк финансовой инклюзии, который будет работать на основе ограниченной банковской лицензии.
Его основной целью будет обслуживание клиентов, имеющих ограниченный доступ к финансовым услугам, в частности граждан Украины в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также социально уязвимых групп населения.

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Проект закона также предусматривает возможность предоставления банком финансовой инклюзии банковских и других финансовых услуг исключительно физическим лицам, хозяйствующим субъектам, общественным и благотворительным организациям, чей годовой доход за предыдущий отчетный календарный год не превышает эквивалент 5 млн евро, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления.
На законодательном уровне будут определены термины «финансовая инклюзия», «ограниченная банковская лицензия», «банк финансовой инклюзии».

Справка Finance.ua:

  • правительство передало акции Первого инвестиционного банка, ранее принадлежавшие российским олигархам, Министерству развития громад и территорий с последующей передачей Укрпочте;
  • АО «Укрпочта» после передачи ему акций Первого инвестиционного банка (PinBank) предложит миноритарным акционерам, владеющим около 12% акций, процедуру выкупа, а в случае отказа «размоет» их долю до 5%, применив процедуру принудительного выкупа;
  • CEO «Укрпочты» Игорь Смелянский рассказал, что запуск «Укрпочта Банка» должен состояться в этом году.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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