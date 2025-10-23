0 800 307 555
Рада приняла изменения к оформлению паспортов в виде книжечки
Верховная Рада приняла проект постановления № 13369, согласно которому все записи в паспорте гражданина Украины в виде паспортной книжечки осуществляются только на государственном языке.

Что изменилось

Теперь в паспорт гражданина Украины в виде книжечки записи будут вноситься только на украинском.
Ранее положение о паспорте предусматривало, что данные (фамилия, имя, отчество, место рождения и т. п.) вносятся на украинском языке и дублируются на русском на второй странице.
Напомним, в 2016 году в Закон Украины № 5492-VI «О Едином государственном демографическом реестре» были внесены изменения, которые определили, что паспорт гражданина Украины изготавливается в форме ID-карты.
В том же году в Украине начали выдавать биометрические паспорта в виде карты. Последнюю партию паспортов-книжечек изготовили еще в 2014 году. После запуска новых документов Полиграфкомбинат «Украина» уничтожил технологические формы и оснащение для изготовления книжечек образца 1994 года.
В настоящее время такие паспорта оформляют только по вступившему в силу решению суда и только из остатков старых бланков.
Поэтому принятые изменения касаются исключительно записей, которые вносятся в паспорта-книжечки на государственном языке.
Стоимость оформления отдельных биометрических документов изменилась с 1 января 2025 года:
  • паспорт гражданина Украины (ID-карта) впервые — бесплатно;
  • паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 20 рабочих дней — 558 грн;
  • паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 10 рабочих дней — 928 грн;
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 20 рабочих дней — 1042 грн;
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 7 рабочих дней — 1682 грн;
  • вид на постоянное проживание в Украине — 1175 грн;
  • вид на временное проживание в Украине — 1080 грн.
По материалам:
Finance.ua
