Испания примет участие в закупке американского оружия для Украины

Испания присоединится к покупке американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL.

Об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес, передает издание Euractiv

По словам главы правительства, Испания — это страна, которая «предана Североатлантическому альянсу и, несомненно, также предана защите и поддержке Украины на всех уровнях».

«Мы, конечно, изучали, какие совместные закупки мы можем сделать в течение всех этих недель с момента запуска инициативы НАТО», — заявил Педро Санчес.

Запущенная в июле прошлого года при координации президента США инициатива PURL позволяет странам НАТО покупать оружие из американских запасов, в том числе из находящихся в Европе, непосредственно для поставок в Украину.

