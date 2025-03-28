Рада приняла евроинтеграционный закон о хмеле и хмелепродуктах — Finance.ua
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Рада приняла евроинтеграционный закон о хмеле и хмелепродуктах

Казна и Политика
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Верховная Рада приняла в целом законопроект № 9234-д «О хмеле и хмелепродуктах», который регулирует деятельность хмелеводства в Украине в соответствии с нормами Европейского Союза.
Об этом сообщил в Телеграме народный депутат из парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк.
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По его данным, проект закона поддержали 282 народных депутата.
В Комитете по вопросам аграрной и земельной политики отметили, что документ должен привести украинские стандарты по хмелю и хмелепродуктам в соответствие с требованиями ЕС, а также определить правила для органов власти и бизнеса в этой области.
Положениями документа определяются общие требования к сертификации хмеля (хмелепродуктов), требования к сертификационным центрам и порядок их включения в соответствующий реестр, а также порядок осуществления компетентным органом контроля за деятельностью сертификационных центров.
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Кроме того, предусмотрено определение особенностей маркировки хмеля (хмелепродуктов) и порядок официального надзора за этим процессом, содержания сертификатов на них.
Определяются основные полномочия объединения производителей хмеля и хмелепродуктов, а также урегулированы процедуры государственного контроля и ответственность за нарушения в этой области.
Кроме того, документ предусматривает внесение изменений в Закон Украины «Об информации для потребителей о пищевых продуктах» в части расширения наименований категории пищевых продуктов и их обозначений.
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Как сообщалось, в Житомирской области выращивают 75% всего украинского хмеля; по этому показателю область является лидером в государстве. В Житомире расположен единственный в Украине завод, сертифицированный по международным стандартам по производству гранул хмеля.
По материалам:
Укрінформ
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