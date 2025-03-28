Рада приняла закон об улучшении условий надомной и дистанционной работы — Finance.ua

Рада приняла закон об улучшении условий надомной и дистанционной работы Сегодня 10:02 — Личные финансы

Рада приняла закон об улучшении условий надомной и дистанционной работы

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 10164−1 , направленный на улучшение условий работы для тех, кто работает дома или дистанционно.

Об этом сообщила заместитель председателя парламентской фракции «Слуга Народа» Евгения Кравчук.

В соответствии с законопроектом родители, у которых есть ребенок до 14 лет, обучающийся дистанционно, смогут перейти на надомную или дистанционную работу по согласованию с работодателем.

«Кроме того, теперь надомные и дистанционные работники могут направляться в служебные командировки, если это предусмотрено их трудовым договором», — рассказала Кравчук.

Также предусмотрено повышение уровня социальной защиты работников, работающих дистанционно.

«Этот закон поможет таким работникам чувствовать себя увереннее, обеспечит защиту их прав и создаст более комфортные условия работы в современных реалиях», — резюмировала Кравчук.

Напомним, закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию правового регулирования дистанционной, надомной работы и работы с применением гибкого режима рабочего времени» разделил дистанционную и надомную работу на два разных способа организации труда, когда работа выполняется работником вне рабочего или производственного помещения или территории работодателя.

В чем разница:

дистанционный работник сам выбирает рабочее место; сам создает безопасные и безвредные условия труда и использует информационно-коммуникационные технологии;

сам выбирает рабочее место; сам создает безопасные и безвредные условия труда и использует информационно-коммуникационные технологии; надомный работник выполняет работу по его месту жительства или в другом закрепленном помещении и использует технические средства для производства продукции или предоставления услуг, при этом ответственность за надлежащие и безопасные условия труда возложена на работодателя.

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