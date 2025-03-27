Верховная Рада смягчила кредитование фермеров, чье имущество в оккупации — Finance.ua
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Верховная Рада смягчила кредитование фермеров, чье имущество в оккупации

Кредит&Депозит
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Верховная Рада смягчила кредитование фермеров, чье имущество в оккупации
Верховная Рада смягчила кредитование фермеров, чье имущество в оккупации
Верховная Рада Украины поддержала смягчение условий кредитования для фермеров, чье имущество осталось в оккупации.
Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.
По словам нардепа, дело в том, что есть много аграриев, которые выехали с оккупированных территорий и оставили там свое имущество. Однако из них продолжают выбивать уплату кредитов за это имущество.
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«Они не изменили Украине, но теперь должны платить за то, чего даже не имеют. Выплатить эти кредиты они не могут. Потому что их имущество и бизнес остался в оккупации. Они не имеют к нему доступа», — говорит Гончаренко.
Основные положения закона:
  1. На период военного положения запретить принудительно взимать долги с людей, чье залоговое имущество осталось в оккупации или на территории активных боевых действий. То же касается и объектов лизинга.
  2. Продлить срок действия договора кредита и договоров, заключенных для обеспечения выполнения обязательств на срок приостановки начисления и уплаты соответствующего денежного обязательства.
  3. На срок приостановки обязательства по уплате кредита — приостановить процесс принудительного их взыскания.
По материалам:
Телеканал 24
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