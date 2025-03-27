Верховная Рада смягчила кредитование фермеров, чье имущество в оккупации — Finance.ua

Верховная Рада смягчила кредитование фермеров, чье имущество в оккупации
Верховная Рада Украины поддержала смягчение условий кредитования для фермеров, чье имущество осталось в оккупации.
Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.
По словам нардепа, дело в том, что есть много аграриев, которые выехали с оккупированных территорий и оставили там свое имущество. Однако из них продолжают выбивать уплату кредитов за это имущество.
«Они не изменили Украине, но теперь должны платить за то, чего даже не имеют. Выплатить эти кредиты они не могут. Потому что их имущество и бизнес остался в оккупации. Они не имеют к нему доступа», — говорит Гончаренко.
Основные положения закона:
- На период военного положения запретить принудительно взимать долги с людей, чье залоговое имущество осталось в оккупации или на территории активных боевых действий. То же касается и объектов лизинга.
- Продлить срок действия договора кредита и договоров, заключенных для обеспечения выполнения обязательств на срок приостановки начисления и уплаты соответствующего денежного обязательства.
- На срок приостановки обязательства по уплате кредита — приостановить процесс принудительного их взыскания.
Поделиться новостью