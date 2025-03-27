Верховная Рада смягчила кредитование фермеров, чье имущество в оккупации — Finance.ua

Верховная Рада смягчила кредитование фермеров, чье имущество в оккупации Сегодня 19:28 — Кредит&Депозит

Верховная Рада смягчила кредитование фермеров, чье имущество в оккупации

Верховная Рада Украины поддержала смягчение условий кредитования для фермеров, чье имущество осталось в оккупации.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.

По словам нардепа, дело в том, что есть много аграриев, которые выехали с оккупированных территорий и оставили там свое имущество. Однако из них продолжают выбивать уплату кредитов за это имущество.

Читайте также Украинские фермеры могут получить гранты на $10−25 тысяч от Евросоюза и ООН

«Они не изменили Украине, но теперь должны платить за то, чего даже не имеют. Выплатить эти кредиты они не могут. Потому что их имущество и бизнес остался в оккупации. Они не имеют к нему доступа», — говорит Гончаренко.

Основные положения закона:

На период военного положения запретить принудительно взимать долги с людей, чье залоговое имущество осталось в оккупации или на территории активных боевых действий. То же касается и объектов лизинга. Продлить срок действия договора кредита и договоров, заключенных для обеспечения выполнения обязательств на срок приостановки начисления и уплаты соответствующего денежного обязательства. На срок приостановки обязательства по уплате кредита — приостановить процесс принудительного их взыскания.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.