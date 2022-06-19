Рада обратилась к ЕС относительно кандидатства Украины — Finance.ua

Рада обратилась к ЕС относительно кандидатства Украины
Верховная Рада проголосовала за решение об обращении к странам ЕС с призывом поддержать Украину в предоставлении статуса кандидата в Евросоюз.
Об этом сообщил нардеп от фракции «Голос» Ярослав Железняк в воскресенье, 19 июня.
«Парламент единогласно всеми фракциями и группами поддержал обращение (7471) к странам Евросоюза о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС! За — 315», — написал нардеп в Telegram.
Согласно пояснительной записке, документ направлен на обращение к национальным парламентам и правительствам государств-членов ЕС, а также институтам ЕС с призывами:
поддержать стремление Украины к признанию ее европейской перспективы;
уделить особое внимание продовольственной безопасности и принять необходимые меры для разблокирования украинских портов;
расследовать и наказать виновных за военные преступления;
увеличить приобретение и поставку оружия Украине;
ввести 7-й пакет санкций ЕС, усиливая жесткое санкционное давление на россию и беларусь, уделяя особое внимание полному эмбарго на ввоз самых важных товаров российского экспорта;
запретить российское судоходство, логистику и доступ к портам на территории государств-членов ЕС.
Справка Finance.ua:
Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Также предлагается предоставить такой статус Молдове;
если Украина станет государством-кандидатом в члены Европейского союза, ЕС сможет отобрать у страны такой статус, если Киев нарушит свои обязательства. В частности, это касается проведения необходимых реформ для членства в Евросоюзе.